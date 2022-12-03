В Забайкалье после обрушения породы на золотом руднике погиб рабочий

В Забайкалье после обрушения породы на золотом руднике погиб рабочий

На руднике по добыче золота ЗРК «Омчак» в Балейском районе Забайкальского края произошло обрушение породы в шахте, в это время на участке находило четверо рабочих, трое из них выбрались самостоятельно и не пострадали, сообщило региональное управление МЧС.

«На месте работает отделение военизированной горноспасательной части. Всего привлечено: 12 человек, 2 единицы техники, в том числе от МЧС России 2 человека, 1 единицы техники», — говорилось в сообщении.

Позднее ТАСС со ссылкой на экстренные службы писал, что оказавшийся под завалами рабочий погиб.

«На месте обрушения породы на руднике «Омчак» обнаружено тело погибшего рабочего, оказавшегося под завалами», — сказал собеседник агентства.

В конце декабря прошлого года при обрушении породы в подземном руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения погиб один из рабочих. Всего на момент происшествия на участке находились пять человек, четырем удалось выбраться без повреждений.

Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку исполнения требований по безопасности и охране труда, а также при проведении строительных и иных работ.