Суд в Москве заочно арестовал экс-совладельца Промсвязьбанка

Банкир Ананьев арестован заочно по делу о мошенничестве. Он фигурант еще нескольких уголовных дел, с 2019-го — в розыске. ПСБ он владел до 2018 года, с тех пор банк в собственности государства

Алексей Ананьев (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Тверской районный суд вынес постановление о заочном аресте экс-совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба столичных судов.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ананьева Алексея Николаевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, сроком на два месяца», — сказано в сообщении. По этой статье грозит до десяти лет лишения свободы.

О том, что против Ананьева заведено уголовное дело по этой статье, ранее сообщали источники РБК. В банке сообщали, что он не является инициатором дела.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы владели ПСБ до 2018 года. В конце 2017-го банк попал под санацию, потом президент Владимир Путин передал его в госсобственность, в которой он остается и сейчас.

Ананьевы — фигуранты нескольких уголовных дел. В 2019-м обоим предъявили обвинения в растрате средств банка (ч. 4 ст. 160 УК) и легализации преступных доходов (ст. 174.1 УК). Алексей Ананьев тогда был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В 2020 году против Алексея Ананьева возбудили еще одно дело — о даче взяток в особо крупном размере руководителям Пенсионного фонда.

В том же году защита Ананьевых заявляла, что уголовные дела против предпринимателей стали частью «кампании по отъему одного из крупнейших частных банков страны».