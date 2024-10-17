Руководство института Минца заподозрили в хищениях на оборонзаказе
В отношении двух сотрудников ОАО «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» возбудили уголовное дело о хищении более 130 млн руб. при исполнении государственного оборонного заказа, сообщила пресс-служба СК.
В мошенничестве в особо крупном размере подозревают директора дивизиона «Оборонные решения» института Вячеслава Лобузько и заместителя главного конструктора предприятия Владимира Финкельштейна.
По версии следствия, с марта 2014 по ноябрь 2016 фигуранты дела составили подложные документы и изготовили образец ненадлежащего качества, похитив тем самым более 130 млн рублей, которые распределили между собой.
Максимальное наказание по ч. 4 ст. 159 УК России («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере») предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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