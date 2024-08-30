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Политика ,  
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В Москве арестовали двух топ-менеджеров за злоупотребление в оборонзаказе

В Москве арестовали двух топ-менеджеров за злоупотребление в оборонзаказе
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Пресненский суд Москвы отправил под арест двух обвиняемых по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного контракта, сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении топ-менеджеров компании — Миронова Игоря Анатольевича и Иванова Олега Вячеславовича», — говорится в сообщении.

Им вменяется нарушение п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 201.1 Уголовного кодекса — злоупотребление полномочиями при выполнении госзаказа. Санкция предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Подробности уголовного дела не приводятся.

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Миронов и Иванов отправлены в СИЗО до 28 октября 2024 года.

По информации «РИА Новости», они являются топ-менеджерами ООО «Спецтехника», которое занималось производством по госзаказам Минобороны, капитальным ремонтом и утилизацией узлов и агрегатов бронетанкового вооружения и техники, военной автомобильной техники.

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Пресненский суд Москвы гособоронзаказ арест
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