Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взяточничестве
Начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща обвинили во взятках на сумму более 34 млн руб., сообщил Следственный комитет.
Куща обвиняют в получении пяти взяток в особо крупном размере в период с декабря 2022 года по март 2024 года. По версии следствия, за деньги обвиняемый помог представителям коммерческих организаций купить у «ГВСУ № 14» списанную дорожно-строительную технику.
Мужчину заключили под стражу. На его имущество стоимостью свыше 50 млн руб. наложен арест.
Уголовное дело против Куща завели по ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.
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