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Аресты генералов ,  
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Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взяточничестве

Экс-главу управления стройкомпании Минобороны обвинили во взятках на ₽34 млн
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Аресты генералов

Начальника управления техникой и механизмами ФГУП «Главное военное строительное управление № 14» Минобороны России Игоря Куща обвинили во взятках на сумму более 34 млн руб., сообщил Следственный комитет.

Куща обвиняют в получении пяти взяток в особо крупном размере в период с декабря 2022 года по март 2024 года. По версии следствия, за деньги обвиняемый помог представителям коммерческих организаций купить у «ГВСУ № 14» списанную дорожно-строительную технику.

Мужчину заключили под стражу. На его имущество стоимостью свыше 50 млн руб. наложен арест.

Уголовное дело против Куща завели по ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы со штрафом до 70-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Материал дополняется.

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Игорь Кущ уголовное дело Минобороны взятка в особо крупном размере
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