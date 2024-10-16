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Для бывшего главного нарколога Минздрава потребовали 8 лет колонии

Прокурор запросил 8 лет колонии для бывшего главного нарколога Минздрава
Прокурор попросил 8 лет колонии и штраф 1 млн руб. для экс-нарколога Минздрава Евгения Брюна. Последнего обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере при закупке тестов на наркотики и алкоголь. Ущерб оценили в 138 млн руб.
Евгений Брюн
Евгений Брюн (Фото: ТАСС)

Прокурор запросил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб. для бывшего нарколога Минздрава России Евгения Брюна, передает «РИА Новости» из зала Кузьминского суда Москвы.

Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до десяти лет.

Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали 19 августа 2022 года. Еще одним фигурантом дела о хищении стал экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.

Как уточнял источник РБК, поводом для уголовного дела стала закупка тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По его словам, в этих целях Брюн задействовал компании, связанные с супругой Якушева. Потерпевшей стороной стал Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы. Сумма предполагаемого ущерба — 138 млн руб. Бывший нарколог свою вину не признал.

Суд арестовал имущество бывшего главного нарколога Минздрава
Общество
Евгений Брюн
В сентябре суд арестовал имущество Брюна, Якушева и Копорова. Как уточнял ТАСС, у бывшего вице-президента Российской наркологической лиги были арестованы четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира.

Брюн был главным внештатным наркологом Минздрава России с 2009 года. После его задержания ведомство сообщило, что эта должность «была исключена из номенклатуры».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минздрав нарколог суд мошенничество прокуроры
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