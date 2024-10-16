Для бывшего главного нарколога Минздрава потребовали 8 лет колонии
Прокурор запросил восемь лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб. для бывшего нарколога Минздрава России Евгения Брюна, передает «РИА Новости» из зала Кузьминского суда Москвы.
Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до десяти лет.
Брюна и бывшего вице-президента Российской наркологической лиги Владимира Якушева задержали 19 августа 2022 года. Еще одним фигурантом дела о хищении стал экс-глава Московского научно-практического центра наркологии Сергей Копоров.
Как уточнял источник РБК, поводом для уголовного дела стала закупка тестов на наркотики и алкоголь по завышенным ценам. По его словам, в этих целях Брюн задействовал компании, связанные с супругой Якушева. Потерпевшей стороной стал Московский научно-практический центр наркологии департамента здравоохранения Москвы. Сумма предполагаемого ущерба — 138 млн руб. Бывший нарколог свою вину не признал.
ТАСС, у бывшего вице-президента Российской наркологической лиги были арестованы четыре земельных участка, два жилых и два нежилых здания, а также квартира.
Брюн был главным внештатным наркологом Минздрава России с 2009 года. После его задержания ведомство сообщило, что эта должность «была исключена из номенклатуры».
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