В Ейске отменили эвакуацию жителей после тушения упавшего Су-34

После падения военного самолета в Ейске власти эвакуировали людей из загоревшейся девятиэтажки, их разместят в санаториях. Планировалось эвакуировать и жителей близлежащих к месту крушения домов, но упавший Су-34 удалось потушить

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Жителей домов, расположенных вблизи падения военного самолета в Ейске, эвакуировать не будут, поскольку упавший истребитель потушили, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

«Как сообщили коллеги из МЧС, остатки самолета потушены.

Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — заявил он.

Су-34 упал в жилом квартале Ейска вечером 17 октября. Из-за этого загорелся девятиэтажный жилой дом, площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Огонь охватил с первого по пятый этажи дома, отмечали в МЧС. По предварительным данным властей, пострадали 17 квартир. В администрации края заявили, что погибли три человека, пострадали 19. Среди пострадавших четыре человека находятся в тяжелом состоянии, также есть трое детей восьми–десяти лет с травмами легкой степени тяжести.

По оценкам властей, в пострадавшем от пожара доме проживают 600 человек, людей из эвакуированного дома разместят в ближайших санаториях.

Минобороны назвало причиной крушения Су-34 загоревшийся двигатель, он упал при наборе высоты, пилоты катапультировались. СК завел уголовное дело.