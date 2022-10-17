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Три человека погибли при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска

При крушении Су-34 погибли три человека. В доме проживают 600 человек. В больнице развернули 11 коек реанимации для тяжелых пациентов. Самолет потерпел крушение во время взлета из-за загоревшегося двигателя
Фото: Ейск / VK
Фото: Ейск / VK

В результате крушения самолета Су-34 в Ейске погибли три человека, сообщила в своем телеграм-канале заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова

«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые — 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших», — написала она.

При этом в пресс-службе администрации Краснодарского края ранее сообщили РБК о 19 пострадавших, среди них трое детей в возрасте 8–10 лет, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Кроме того, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

В пострадавшем доме проживают 600 человек, глава региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого жителя девятиэтажки.

В Ейской центральной больнице развернули восемь операционных для пострадавших, рассказала замгубернатора Анна Минькова. Она добавила: «Для тяжелых пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом».

Самолет потерпел крушение после взлета с аэродрома, он выполнял учебно-тренировочный полет. Летчики катапультировались, Минобороны назвало причиной происшествия возгорание одного из двигателей при взлете.

Падение военного самолета в жилом квартале Ейска. Фоторепортаж
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Огнем оказались охвачены пять этажей девятиэтажного жилого здания. По данным Минобороны, загорелось разлившееся топливо. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. По предварительным данным властей региона, пострадали 17 квартир.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего, однако не назвал статью. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры, на место выехал замглавы военной прокуратуры ЮВО.

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Главы МЧС, Минздрава и Краснодарского края доложили президенту Владимиру Путину о произошедшем. Он поручил главам министерств и региона вылететь на место падения самолета для помощи пострадавшим.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Анастасия Серова Анастасия Серова
Ейск Краснодарский край Су-34
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