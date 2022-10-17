Три человека погибли при крушении Су-34 в жилом квартале Ейска

При крушении Су-34 погибли три человека. В доме проживают 600 человек. В больнице развернули 11 коек реанимации для тяжелых пациентов. Самолет потерпел крушение во время взлета из-за загоревшегося двигателя

Фото: Ейск / VK

В результате крушения самолета Су-34 в Ейске погибли три человека, сообщила в своем телеграм-канале заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова

«На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них 3 детей. Тяжелые — 7 взрослых и 1 ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших», — написала она.

При этом в пресс-службе администрации Краснодарского края ранее сообщили РБК о 19 пострадавших, среди них трое детей в возрасте 8–10 лет, их состояние оценивается как легкой степени тяжести. Кроме того, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.

В пострадавшем доме проживают 600 человек, глава региона Вениамин Кондратьев поручил установить местонахождение каждого жителя девятиэтажки.

В Ейской центральной больнице развернули восемь операционных для пострадавших, рассказала замгубернатора Анна Минькова. Она добавила: «Для тяжелых пациентов развернули 11 коек реанимации, для пациентов средней степени тяжести — 100 коек с кислородом».

Самолет потерпел крушение после взлета с аэродрома, он выполнял учебно-тренировочный полет. Летчики катапультировались, Минобороны назвало причиной происшествия возгорание одного из двигателей при взлете.

Огнем оказались охвачены пять этажей девятиэтажного жилого здания. По данным Минобороны, загорелось разлившееся топливо. Огонь распространился на площади 2 тыс. кв. м. По предварительным данным властей региона, пострадали 17 квартир.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего, однако не назвал статью. Проверку причин и обстоятельств инцидента проведут военные прокуроры, на место выехал замглавы военной прокуратуры ЮВО.

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Главы МЧС, Минздрава и Краснодарского края доложили президенту Владимиру Путину о произошедшем. Он поручил главам министерств и региона вылететь на место падения самолета для помощи пострадавшим.