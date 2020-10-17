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В России выявили самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе

Она составила 63,7 года. В находящейся на первом месте Исландии этот показатель составляет 71,9 года. Главными негативными факторами ученые назвали алкоголь, табак, неправильное питание и отсутствие физических нагрузок
Фото:Артём Геодакян / ТАСС
Фото: Артём Геодакян / ТАСС

Наиболее низкий показатель продолжительности здоровой жизни в Европе зафиксирован в России. Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования «Глобальное бремя болезней», опубликованные в медицинском журнале The Lancet.

Речь идет о специальном показателе DALY (Disability-adjusted life year), который дает представление о годах жизни, которые могут быть потеряны из-за утраты здоровья или инвалидности. Рост DALY свидетельствует о увеличении числа хронических болезней в стране. В России этот показатель падает на протяжении последних десяти лет на 2% в год.

Несмотря на это, ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2019 году составила 63,7 года — наименьшая цифра среди европейских стран. Самый высокий показатель в Исландии — 71,9 года.

Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года
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Фото:Василий Смирнов / Global Look Press

Принимавшие участие в исследовании российские ученые связывают низкую продолжительность здоровой жизни в стране с высокими рисками неинфекционных заболеваний, вызываемых табакокурением, употреблением алкоголя, слабой физической активностью жителей и нерациональным питанием.

Комментируя эти данные, замминистра здравоохранения России Олег Салагай сообщил порталу «Будущее России. Национальные проекты», что исследование Lancet демонстрирует необходимость мер, направленных на сокращение употребления табака и алкоголя среди населения.

При этом профессор НИУ ВШЭ Василий Власов, участвовавший в исследовании «Глобальное бремя болезней», заявил, что нынешние антиалкогольные и антитабачные меры имеют обратный эффект, поскольку цены на эту продукцию в последние годы росли меньше, чем размер зарплат и пенсий. Таким образом алкоголь и табак ежегодно становился все доступнее для населения.

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Мурашко назвал разницу в продолжительности жизни женщин и мужчин в России
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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2018 году The Lancet сообщил, что в России самая большая в мире разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин — почти 11 лет. К 2016 году ожидаемая продолжительность жизни мужчин в стране поднялась до 65,4 года, для женщин этот показатель достиг 76,2 года.

С курением, алкоголем и наркотиками в 2016 году было связно 59,2% смертей в России среди мужчин 15–49 лет. На женскую смертность эти факторы оказали влияние только в 46,8% случаях.

Автор
Михаил Котляр
здоровье Россия продолжительность жизни Европа
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