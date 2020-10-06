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Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года

Фото:Василий Смирнов / Global Look Press
Фото: Василий Смирнов / Global Look Press

Средняя продолжительность жизни россиян за десять лет увеличилась на 4,5 года. Об этом в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент Владимир Путин, передает Кремль.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более четырех с половиной лет, это хороший показатель», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что очень важно и дальше поддерживать позитивную динамику. По его мнению, на продолжительность жизни благотворно влияют регулярные занятия спортом.

Путин поручил повысить ожидаемую продолжительность жизни к 2030 году
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Фото:Алексей Сухоруков / Zuma / ТАСС

Выступая в январе перед Федеральным собранием, президент заявил, что в 2019 году продолжительность жизни в России превысила 73 года. Он добавил, с 2000 года россияне стали жить на восемь лет дольше.

Спустя полгода Путин заявил, что к 2030 году продолжительность жизни в России должна достигнуть 78 лет. Однако согласно документу «О национальных целях и стратегических задачах развитая Российской Федерации на период до 2024 года» такие показатели должны быть достигнуты уже к 2024 году. При этом к 2030 году граждане должны в среднем жить до 80 лет.

Владимир Путин продолжительность жизни
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