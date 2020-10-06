Путин сообщил о росте продолжительности жизни россиян на 4,5 года

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Средняя продолжительность жизни россиян за десять лет увеличилась на 4,5 года. Об этом в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта заявил президент Владимир Путин, передает Кремль.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год — более четырех с половиной лет, это хороший показатель», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что очень важно и дальше поддерживать позитивную динамику. По его мнению, на продолжительность жизни благотворно влияют регулярные занятия спортом.

Выступая в январе перед Федеральным собранием, президент заявил, что в 2019 году продолжительность жизни в России превысила 73 года. Он добавил, с 2000 года россияне стали жить на восемь лет дольше.