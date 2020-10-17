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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 октября

В России новый рекорд заражений за сутки — свыше 15 тыс., 90% коек для заболевших коронавирусом заполнены, ВОЗ назвала единственный эффективный препарат от COVID-19; — самое актуальное о коронавирусе в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,369 млн человек (плюс 15 150 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли более 23,7 тыс. человек (плюс 232 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 1 млн заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
<15 000
0
от 15 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Количество диагностированных за сутки случаев заражения коронавирусом в России впервые за все время эпидемии превысило 15 тыс. В Москве впервые за осень выявили более 5 тыс. новых случаев заболевания COVID.
  • В ВОЗ назвали тревожным рост заболеваемости COVID-19 в России — эксперты организации не могут предсказать развитие эпидемии в стране, но призывают комплексно придерживаться существующих санитарных требований.
  • В России загруженность выделенного для пациентов с коронавирусом коечного фонда вновь достигла 90%.Из 182 тыс. мест заняты 162 тыс., заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. В реанимации, уточнил он, заняты 10% коек.
  • В Подмосковье максимальному числу работников необходимо перейти на дистанционный режим из-за пандемии коронавируса, заявила заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Марина Костина.

Video

  • Россия приостановила экспорт препарата для борьбы с коронавирусом, «Арепливира» в страны Средней Азии из-за высокого спроса внутри страны.

  • Минздрав установил предельные отпускные цены на препараты «Ареплевир» и «Авифавир». Производители не должны продавать их дороже 100 руб. за таблетку.
  • В России приступили к испытанию вакцины против коронавируса «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире составляет свыше 38,78 млн человек, из них более 1,09 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 39,1 млн человек, в том числе 1,1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 8,02 млн зараженных. Индия находится на втором месте (7,37 млн), на третьем — Бразилия (почти 5,17 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Аргентина (949 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Единственный препарат, который доказал свою эффективность от коронавируса — это дексаметазон., считают в ВОЗ. Экспериментальное лекарство «Ремдесивир», которым лечили Дональда Трампа, не повышает шансы больных COVID-19 на выживание, показало исследование организации. То же самое относится и «Гидроксихлорохину», «Лопинавиру» и интерферонам. Эксперты также выяснили, что эти лекарства практически не сокращают время пребывания пациента с COVID-19 в больнице.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Что известно о коронавирусе — в материале РБК.
Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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