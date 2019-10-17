СМИ узнали об обвинениях в мошенничестве против замглавы Генштаба

СМИ узнали об обвинениях в мошенничестве против замглавы Генштаба

Речь идет о генерал-полковнике Халиле Арсланове. По некоторым данным, ему вменяют хищении свыше 2 млрд руб. на госзакупках

Заместителю начальника генерального штаба вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает телеканал РЕН со ссылкой на свой источник. Информацию подтверждает источник «Интерфакса».

Телеканал уточняет, что Арсланова подозревают в соучастии в хищении свыше 2 млрд рублей на госзакупках. Обвинение предъявлено в рамках так называемого уголовного дела «Воентелекома». Собеседник «Интерфакса» уточняет, что высокопоставленный военный своей вины не признает.

Один из бывших руководителей «Воентелекома» Николай Тамодин в 2015 году был осужден на шесть лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Как установило следствие, в 2011–2012 годах при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи Тамодин вместе со своим советником Сергеем Побежимовым покупал по заниженной стоимости некондиционные изделия, которые затем по фальшивым документам устанавливали на подконтрольных заводах.