Суд отправил гендиректора «Воентелекома» под арест

Генерального директора «Воентелекома» Александра Давыдова отправили под арест до 24 февраля. Он является фигурантом дела о хищениях при реализации контрактов на поставку оборудования для Минобороны

Александр Давыдов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Гендиректора фирмы «Воентелеком» Александра Давыдова отправили под арест, решение принял Хамовнический суд Москвы, передает «Интерфакс». Срок​ ареста — до 24 февраля.

Следствие настаивало, что Давыдов может бежать за рубеж, попытаться уничтожить доказательства или оказать давление на свидетелей, суд согласился с этим доводом. Защита просила суд назначить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, и предлагала назначить залог в размере 10 млн руб.

Давыдова задержали 25 декабря, его подозревают в хищении средств при реализации госконтрактов Минобороны. Они касались поставки, монтажа и наладки радиооборудования. Давыдов, по версии следствия, распорядился завысить стоимость работ, ущерб оценивается в 460 млн руб.

Защита в суде обратила внимание на то, что один из контрактов был закрыт еще до того, как Давыдов стал гендиректором. А сам Давыдов заявил, что уголовное дело было возбуждено по его собственному заявлению.

В начале декабря «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писал о задержании заместителя Давыдова Олега Савицкого и финансового директора «Воентелекома» Евгения Жилкова. Также, по данным издания, был​ задержан бывший советник Давыдова Дмитрий Семилетов.

Задержания прошли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, возбужденного главным военным следственным управлением СК по материалам проверки Генпрокуратуры. Проверка выявила, что руководство «Воентелекома» завышало стоимость работ для Минобороны.

26 декабря газета, ссылаясь на источники, сообщила и о задержании Давыдова. По данным «Коммерсанта», в кабинете и автомобиле гендиректора «Воентелекома» прошли обыски.

«Воентелеком» является единственным поставщиком Минобороны в области оснащения объектов связи коммуникационным оборудованием, занимается обслуживанием и ремонтом военной техники связи, обслуживает линии и сооружения связи, говорится на сайте компании. Компания включена в перечень стратегических организаций федерального значения.

Бывший гендиректор «Воентелекома» Николай Тамодин в апреле 2015 года был осужден на шесть лет колонии за мошенничество. Его признали виновным в том, что «Воентелеком» приобретал через субподрядчиков по заниженной цене некондиционные изделия, затем они переводились на баланс как новые. Ущерб оценили более чем в 714 млн руб.