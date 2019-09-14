СМИ узнали у взыскании 800 млн руб. с экс-главы «Воентелекома»

Такую сумму Николай Тамодин должен выплатить в пользу Минобороны по итогам рассмотрения двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере. Пока он добровольно перечислил лишь 200 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ»

Фото: Алексей Ничукин / «РИА Новости»

Останкинский районный суд удовлетворил иск Минобороны к бывшему гендиректору «Воентелекома» (коммуникационный оператор военного ведомства) Николаю Тамодину, который теперь должен суммарно выплатить почти 800 млн руб. штрафа. Об этом пишет «Коммерсант».

Издание поясняет, что речь идет о взыскании денег по двум уголовным делам. В апреле 2015 года Тамодин был осужден на шесть лет колонии за мошенничество в особо крупном размере: было установлено, что в 2011–2012 годах при исполнении контракта по ремонту оборудования и техники связи гендиректор вместе со своим советником Сергеем Побежимовым покупал по заниженной стоимости некондиционные изделия, которые затем по фальшивым документам устанавливали на подконтрольных заводах. По итогам приговора по этому делу Минобороны, признанное потерпевшей стороной, через гражданский иск взыскало с Тамодина 664 млн руб.

В январе 2018 года бывший гендиректор «Воентелекома» получил еще три года колонии за мошенничество в особо крупном размере по аналогичному обвинению. Этот срок был соединен с предыдущим наказанием, однако в итоге Мосгорсуд сократил его до пяти лет и десяти месяцев, и весной 2019 года Тамодин вышел на свободу.

После второго приговора Минобороны также подало гражданский иск с требованием взыскания с Тамодина, Побежимова и двух военных. Суд постановил солидарно взыскать с ответчиков 132,9 млн руб. Таким образом, в отношении Тамодина ведется исполнительное производство на 796 млн руб., уточняет «Коммерсантъ». Газета отмечает, что Тамодин в качестве добровольного возмещения материального ущерба выплатил 200 тыс. руб.