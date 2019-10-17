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Медведев попросил министров не засорять русский язык
Главе правительства не понравилось использованное им самим слово «проактивный»
Дмитрий Медведев (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Глава правительства России Дмитрий Медведев призвал министров не засорять русский язык англицизмами. Поводом для такой просьбы послужило использование самим Медведевым на заседании правительства 17 октября слова «проактивный».

«Термин, конечно, не очень хороший. Мы очень часто любим иностранные термины в виде кальки заимствовать. Proactive на самом деле всего-навсего предварительный формат. Давайте мы не будем русский язык засорять ненужными словами», — сказал Медведев и тут же заявил о необходимости поработать над «суперсервисами».

В 2016 году Медведев в шутку предложил переименовать кофе американо в русиано. «Говорит, дайте мне американо. Это вообще неполиткорректно звучит», — заявил премьер на церемонии подписания соглашений по итогам заседания Евразийского межправительственного совета.

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Недовольство использованием публичными людьми англицизмов высказывали и члены Совета Федерации. В 2018 году сенатор Алексей Кондратьев назвал непатриотичным употребление главой Росмолодежи Александром Бугаевым слова «квест». «Если мы вводим формулировки, термины и формулы на импортных языках, мы воспитываем не людей, преданных нашей родине, а живущих формулами, интересами, стандартами, шаблонами других государств», — возмутился Кондратьев.

В 2013 году в Госдуму был внесен разработанный фракцией ЛДПР проект закона о введении штрафов за «искажение русского литературного языка путем использования иностранных слов и выражений, не соответствующих нормам русского литературного языка и имеющих общеупотребительные аналоги в русском литературном языке».

Примерами таких слов в пояснительной записке к законопроекту назывались «сейшн», «дилер», «бутик», «менеджер», «дистрибьютер», «сингл», «гаджет», «бизнес-ланч», «перформанс», а также междометие «вау».

Однако Госдума инициативу ЛДПР не поддержала, и 1 июля законопроект был отклонен.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
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