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Кадастровая палата назвала самые волнующие россиян вопросы о жилье
Больше всего их интересуют вопросы о кадастровом учете и порядке оформления сделок с недвижимостью
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Федеральная кадастровая палата подвела итоги работы горячей линии по вопросам купли-продажи жилья, которая была запущена в России 7 октября. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Всего, по данным ведомства, ответы получили более 3,5 тыс. собственников недвижимости по всей стране. Отмечается, что активнее всего темой интересовались жители Астраханской, Калужской, Ростовской, Пензенской и Тюменской областей, а также Алтайского и Краснодарского краев.

Самые популярные вопросы (40%) касались проведения кадастрового учета и регистрации прав собственности, порядка оформления сделок и необходимого для этого комплекта документов. По мнению экспертов, это связано с поправками в закон «О государственной регистрации недвижимости», согласно которым договор купли-продажи может быть заключен в простой письменной форме, если его подпишут все без исключения долевые собственники недвижимости.

К этому же блоку ведомство отнесло вопросы о проведении сделок в электронном виде, в частности о том, нужно ли подавать заявления на отметку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о запрете действий с использованием электронной подписи.

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Помимо этого граждане интересовались темой установления кадастровой стоимости и процедуры ее оспаривания (24%). Почти 20% от всех обращений пришлось на вопросы, волнующие дачников. В частности, они касались оформления хозпостроек.

Кроме этого граждане задавали вопросы, связанные с возможностью отказаться от земельного участка, а также с оборотом комнат в коммуналках и возможностью узаконить перепланировку. Эти темы Кадастровая палата назвала нетрадиционными для подобных горячих линий.

В мае этого года Федеральная кадастровая палата провела горячую линию для владельцев загородной недвижимости. Самыми популярными стали запросы о продлении «дачной амнистии», которая должна закончиться весной 2020 года, и о получении рекомендаций при сделках купли-продажи.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Кадастровая палата, недвижимость
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