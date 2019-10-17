Кадастровая палата назвала самые волнующие россиян вопросы о жилье

Больше всего их интересуют вопросы о кадастровом учете и порядке оформления сделок с недвижимостью

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Федеральная кадастровая палата подвела итоги работы горячей линии по вопросам купли-продажи жилья, которая была запущена в России 7 октября. Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Всего, по данным ведомства, ответы получили более 3,5 тыс. собственников недвижимости по всей стране. Отмечается, что активнее всего темой интересовались жители Астраханской, Калужской, Ростовской, Пензенской и Тюменской областей, а также Алтайского и Краснодарского краев.

Самые популярные вопросы (40%) касались проведения кадастрового учета и регистрации прав собственности, порядка оформления сделок и необходимого для этого комплекта документов. По мнению экспертов, это связано с поправками в закон «О государственной регистрации недвижимости», согласно которым договор купли-продажи может быть заключен в простой письменной форме, если его подпишут все без исключения долевые собственники недвижимости.

К этому же блоку ведомство отнесло вопросы о проведении сделок в электронном виде, в частности о том, нужно ли подавать заявления на отметку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о запрете действий с использованием электронной подписи.