ЦИК отказал в проведении референдума о пенсионной реформе

Инициативные группы не смогли предоставить документы в срок. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что члены ЦИК не могут бегать за каждым из инициаторов референдума

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На заседании в среду, 17 октября, Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума по пенсионному возрасту.

В постановлении ЦИК указано, что сроки подачи ходатайств в Центризбирком о референдуме истек. Документ ссылается на часть 26 статьи 15 закона «О референдуме РФ», согласно которой если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, Центризбирком принимает решение о прекращении процедур по реализации проведения референдума. За принятие постановления проголосовали девять членов комиссии, один высказался против.

Первая инициативная группа была зарегистрирована 13 августа в Вологодской области, отметила секретарь ЦИК Майя Гришина. В связи с этим ЦИК принял решение прекратить процедуры подготовки к референдуму по всеми пяти предложенным группами вопросам.

Выступая в ЦИК, первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова, которая стала одним из организаторов федеральной инициативной группы, заявила о невозможности подготовиться к референдуму. Она объяснила это неорганизованностью участников организации референдума, не входящих в федеральные партии — КПРФ и «Справедливую Россию» — и нехваткой информации об уполномоченных в других инициативных группах по референдуму.

Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала КПРФ в каждом регионе «завести такой кадр», как Прусакова, который активно бы занимался своей работой, и заявила, что члены ЦИК «не могут бегать за каждым из участников референдума».

Ранее ЦИК одобрил пять схожих формулировок вопросов для референдума, связанных с повышением пенсионного возраста. В конце сентября 13 групп, зарегистрированных в регионах и представляющих четыре из пяти формулировки вопроса, провели собрание в Москве и по его итогам представили в ЦИК ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы. Встреча была организована представителями КПРФ совместно с главой московской инициативной подгруппы, справороссом Ильей Свиридовым.

Сформулированный вопрос звучал так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, комментируя эту встречу, выразил организаторам плебисцита «соболезнования». На собрание уполномоченных региональных представителей пришли 13 человек, а по законодательству минимальная число участников для кворума составляет 43, напомнил он. «Поэтому, коллеги, примите наши соболезнования — нужно было все-таки от цифры 13 уйти», — сказал тогда Булаев.

Свиридов, выступивший после Прусаковой, напомнил, что законодательство о референдуме содержит много «подводных камней», из-за которых общероссийский плебисцит так ни разу в стране и не состоялся.

4 октября президент России Владимир Путин подписал законы о пенсионной реформе. С 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом накопительную пенсию начнут выплачивать на пять лет раньше: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. Стаж для досрочного выхода на пенсию снизится: для женщин он сократится с 40 до 37 лет, для мужчин — с 45 до 42 лет. Также досрочно на пенсию смогут выйти многодетные матери в зависимости от числа детей. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, одобренным Госдумой, за необоснованный отказ в принятии на работу предпенсионеров или за их увольнение работодателям грозят штрафы и обязательные работы.Пенсионные законы были приняты Госдумой 25 и 27 сентября, а 3 октября пакет одобрил Совет Федерации.