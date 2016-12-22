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ЦИК отказал в проведении референдума о пенсионной реформе
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ЦИК отказал в проведении референдума о пенсионной реформе
Пенсионная реформа, 13:20
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ЦИК отказал в проведении референдума о пенсионной реформе
Инициативные группы не смогли предоставить документы в срок. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что члены ЦИК не могут бегать за каждым из инициаторов референдума
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На заседании в среду, 17 октября, Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума по пенсионному возрасту. 

В постановлении ЦИК указано, что сроки подачи ходатайств в Центризбирком о референдуме истек. Документ ссылается на часть 26 статьи 15 закона «О референдуме РФ», согласно которой если в течение двух месяцев со дня регистрации первой региональной подгруппы в ЦИК не поступит ходатайство, Центризбирком принимает решение о прекращении процедур по реализации проведения референдума. За принятие постановления проголосовали девять членов комиссии, один высказался против. 

Первая инициативная группа была зарегистрирована 13 августа в Вологодской области, отметила секретарь ЦИК Майя Гришина. В связи с этим ЦИК принял решение прекратить процедуры подготовки к референдуму по всеми пяти предложенным группами вопросам.

Выступая в ЦИК, первый секретарь Алтайского краевого комитета КПРФ Мария Прусакова, которая стала одним из организаторов федеральной инициативной группы, заявила о невозможности подготовиться к референдуму. Она объяснила это неорганизованностью участников организации референдума, не входящих в федеральные партии — КПРФ и «Справедливую Россию» — и нехваткой информации об уполномоченных в других инициативных группах по референдуму.

Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала КПРФ в каждом регионе «завести такой кадр», как Прусакова, который активно бы занимался своей работой, и заявила, что члены ЦИК «не могут бегать за каждым из участников референдума».

Ранее ЦИК одобрил пять схожих формулировок вопросов для референдума, связанных с повышением пенсионного возраста. В конце сентября 13 групп, зарегистрированных в регионах и представляющих четыре из пяти формулировки вопроса, провели собрание в Москве и по его итогам представили в ЦИК ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы. Встреча была организована представителями КПРФ совместно с главой московской инициативной подгруппы, справороссом Ильей Свиридовым.

Сформулированный вопрос звучал так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?».

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Зампредседателя ЦИК Николай Булаев, комментируя эту встречу, выразил организаторам плебисцита «соболезнования». На собрание уполномоченных региональных представителей пришли 13 человек, а по законодательству минимальная число участников для кворума составляет 43, напомнил он. «Поэтому, коллеги, примите наши соболезнования — нужно было все-таки от цифры 13 уйти», — сказал тогда Булаев.

Свиридов, выступивший после Прусаковой, напомнил, что законодательство о референдуме содержит много «подводных камней», из-за которых общероссийский плебисцит так ни разу в стране и не состоялся.

4 октября президент России Владимир Путин подписал законы о пенсионной реформе. С 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. При этом накопительную пенсию начнут выплачивать на пять лет раньше: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. Стаж для досрочного выхода на пенсию снизится: для женщин он сократится с 40 до 37 лет, для мужчин — с 45 до 42 лет. Также досрочно на пенсию смогут выйти многодетные матери в зависимости от числа детей. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, одобренным Госдумой, за необоснованный отказ в принятии на работу предпенсионеров или за их увольнение работодателям грозят штрафы и обязательные работы.Пенсионные законы были приняты Госдумой 25 и 27 сентября, а 3 октября пакет одобрил Совет Федерации.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: ЦИК , Пенсии , Референдум
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