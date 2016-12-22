В Госдуме потребовали больше денег для офицеров и военных пенсионеров

Жалованье военных недоиндексировано властями почти на 50%, а военная пенсия — на 20%, утверждает комитет Думы по обороне. Он предложил провести индексацию на девять месяцев раньше и поднять реальный размер военной пенсии

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Комитет по обороне Госдумы под руководством генерал-полковника Владимира Шаманова рекомендовал правительству выделить дополнительные ассигнования из бюджета на увеличение денежного довольствия военнослужащих и военных пенсий в 2019 году. Сейчас в проекте федерального бюджета запланирована индексация жалованья и пенсий военных на 4,3% (прогнозная инфляция) с 1 октября 2019 года. Комитет Шаманова считает необходимым передвинуть индексацию на 1 января 2019 года, а военным пенсионерам «доплатить» 2% сверх инфляции, следует из заключения комитета (.doc) на проект федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

В 2018 году власти проиндексировали довольствие военных и силовиков впервые после пятилетнего перерыва — индексация прошла 1 января. В 2019–2021 годах индексация планируется на 1 октября (это позволит бюджету сэкономить). «По мнению комитета по обороне, повышение оплаты труда гражданского персонала и денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на прогнозный уровень инфляции необходимо провести с начала финансового года 1 января 2019 года, вместо 1 октября 2019 года», — говорится в заключении.

Комитет не приводит расчетов, сколько это может потребовать дополнительных денег из бюджета (пресс-служба Минфина не ответила на этот вопрос).

Таким образом, оборонный комитет выступает в интересах не только собственно военнослужащих, но и гражданских работников воинских частей и организаций, а также лиц, приравненных по статусу к военнослужащим, — по закону это сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСИН и Государственной противопожарной службы, спецслужб.

Военных обесценили

Исходя из индекса роста потребительских цен с 2012 года по 2017 год (когда жалованье военных не индексировалось), «денежное довольствие военнослужащих обесценилось практически в половину, а индексация на 4% в 2018 году ситуацию значительно не изменила», утверждает комитет по обороне. То же самое происходило с зарплатами гражданского персонала воинских частей. А поскольку МРОТ все-таки повышался (в частности, с 2015 года он увеличился вдвое), зарплаты работников низкой квалификации фактически сравнялись с зарплатами работников воинских частей и организаций «силового блока» с более высокой квалификацией, констатирует комитет.

В заключении указывается на решение правительства повысить НДС с 18 до 20%, «которое повлечет увеличение цен и рост инфляции особенно в первом полугодии, обесценит и так недоиндексированный размер денежного довольствия военнослужащих и заработной платы гражданского персонала воинских частей и организаций».

В 2018 году среднее жалованье лейтенанта, командира взвода, составляет 66,1 тыс. руб., говорила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, офицера уровня командира батальона (подполковник) — 88,7 тыс. руб. Таким образом, в октябре 2019 года в соответствии с планами правительства эти показатели ориентировочно вырастут на 4,3%.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Инфляция в последние годы обгоняла темпы повышения денежного довольствия военных, из-за чего жалованье военнослужащих теряет конкурентоспособность в сравнении с зарплатами гражданского сектора, говорит председатель Военной коллегии адвокатов Владимир Тригнин. «В Москве и крупных городах [довольствие военных] действительно неконкурентоспособно», — сказал он РБК. Однако при военной службе по контракту неконкурентоспособные оклады перекрываются льготами. «Основные льготы — это возможность получения жилья, участие в накопительной ипотечной системе. Например, отслужив более 20 лет или имея выслугу 10 лет, но увольняясь по состоянию здоровья, военнослужащий может получить от государства выплату ипотечного кредита в полном объеме и получить жилье», — отметил эксперт.

Доплата военным пенсионерам

«Военные пенсии» (пенсии лиц, проходивших военную службу и приравненную к ней) правительство также планирует проиндексировать на 4,3% с 1 октября 2019 года. Комитет Шаманова считает это недостаточным и ссылается на указ президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года, по которому правительству поручалось обеспечить увеличение военных пенсий ежегодно не менее чем на 2 п.п. сверх уровня инфляции. Начиная с 2015 года это обязательство выполнялось «не в полной мере», из-за чего недоиндексация военным пенсионерам составила практически 20%, утверждает комитет, и это «фактически дискредитирует установленный механизм пенсионного обеспечения военнослужащих».

Комитет предлагает вернуться к полноценному исполнению «военного» майского указа и провести индексацию военных пенсий с 1 января 2019 года на 6,3%.

Военные пенсии до 2012 года были ниже гражданских трудовых пенсий. В 2012 году они были увеличены на 50–60% и далее должны были индексироваться опережающими темпами. Но с 2015 года эта цель не достигалась. С 2019 же года «гражданские» трудовые пенсии вновь будут расти быстрее военных пенсий — правительство запланировало индексацию страховой пенсии по старости на 7,05% с 1 января 2019 года (благодаря повышению общегражданского пенсионного возраста. — РБК), указывает комитет по обороне.

Пенсионная реформа, объявленная правительством в июне 2018 года, вывела военных за скобки. Военнослужащие могут выйти на пенсию по выслуге лет, в случае если их стаж составляет не менее 20 лет, говорит Тригнин. «45–50 лет — это тот возраст, при котором военнослужащие теоретически могут выйти на пенсию», — указал он.

Как следует из проекта федерального бюджета, в 2019 году средняя пенсия военных в отставке и приравненных к ним лиц составит около 23,1 тыс. руб. Для сравнения, средняя гражданская пенсия в 2019 году составит 15,4 тыс. руб.