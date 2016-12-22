В ЦИК выразили соболезнования инициаторам пенсионного референдума

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России выразили соболезнования в связи с отсутствием кворума на собрании инициаторов референдума против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, на собрании уполномоченных региональных представителей пришли 13 человек, а по законодательству минимальная число участников для кворума составляет 43. «Поэтому, коллеги, примите наши соболезнования — нужно было все-таки от цифры 13 уйти», — сказал Булаев.

Он добавил, что несмотря ни на что, ЦИК рассматривает документы, которые касаются организации референдумов, и эти бумаги принимаются.

29 сентября в Москве прошло собрание представителей региональных инициативных подгрупп, посвященное проведению пенсионного референдума. Оно было организовано представителями КПРФ совместно с главой московской инициативной подгруппы справороссом Ильей Свиридовым. На уведомления откликнулись уполномоченные подгрупп из 13 регионов, они в ходе собрания выбрали единую формулировку вопроса, который предлагается вынести на народное обсуждение. Свиридов заявил, что есть решения 70 региональных избиркомов, которые будут приложены к ходатайству, и «решение дальше будет принимать ЦИК».

27 сентября Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении проект пенсионной реформы. Его поддержали с учетом поправок, предложенных президентом Владимиром Путиным. Среди них снижение для женщин предложенного возраста выхода на пенсию с 63 до 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей, наступление «предпенсионного возраста» за пять лет до выхода на пенсию. Согласно поправкам в Уголовный кодекс, одобренным Госдумой, за необоснованный отказ в принятии на работу предпенсионеров или за их увольнение работодателям грозят штрафы и обязательные работы.