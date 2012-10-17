Тренер сборной Азербайджана: Футболисты Ф.Капелло прогрессируют

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Берти Фогтс поздравил российскую команду с победой в четвертом матче отборочного турнира ЧМ-2014. Б.Фогтс отметил, что подопечные Фабио Капелло выиграли заслуженно.

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"С точки зрения "физики" соперник выглядел предпочтительнее, у него лучше получались действия в атаке. У России очень хорошая команда, она прогрессирует. Приятно наблюдать за ее игрой, но крайне непросто противостоять", - цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

"Мы долго держались за нулевую ничью, но, к сожалению, не избежали ошибки и все-таки пропустили", - резюмировал Б.Фогтс.

Ф.Капелло в свою очередь также высоко отозвался об игре соперников, заявив, что под руководством Б.Фогтса азербайджанская команда играет очень организованно.

"Президент одного из клубов, где я работал раньше, как-то сказал, что результат - единственное, что имеет значение в футболе. Разумеется, хорошо, когда он подкреплен качественной игрой. Но результат - основополагающая вещь", - подчеркнул тренер сборной РФ.

Министр спорта Виталий Мутко высоко оценил работу Ф.Капелло, а также игру и мастерство игроков сборной РФ. По мнению чиновника, тренер играет ключевую роль в успехе российской команды.

Напомним, накануне, 16 октября, сборная России сыграла с командой Азербайджана, победив со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Роман Широков.

Сейчас сборная России занимает первое место в своей группе. В активе отечественной сборной четыре победы в четырех отборочных матчах. Следующую игру в рамках отборочного этапа ЧМ-2014 команда России проведет 22 марта 2013г. против футболистов Северной Ирландии.