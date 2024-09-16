После рейда по рынкам Красноярска более 90 мигрантов получили повестки
В Красноярске сотрудники правоохранительных органов проверили на легальность пребывания в стране 520 мигрантов, в результате некоторых из них депортируют или поставят на воинский учет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.
Рейды прошли на рынках «Южный» и «Луч», у всех иностранных граждан взяли образцы ДНК, чтобы проверить их на причастность к преступлениям.
«По итогам межведомственного оперативно-профилактического мероприятия семь мигрантов-нелегалов покинут пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД.
В ведомстве добавили, что 92 мигрантам вручили повестки.
Всего в отношении нарушителей миграционного законодательства составили 24 административных протокола, подчеркнули в ведомстве.
8 августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении иностранцев приобретенного гражданства России, одним из оснований для этого стало неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.
В сентябре МВД запросило у военкоматов информацию о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. По словам представителя ведомства Ирины Волк, за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц из-за совершенных ими противоправных действий. Таким образом, МВД приступило к реализации положений ранее принятого закона.
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