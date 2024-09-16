 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

После рейда по рынкам Красноярска более 90 мигрантов получили повестки

После рейда по рынкам Красноярска более 90 мигрантов получили повестки
Video

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов проверили на легальность пребывания в стране 520 мигрантов, в результате некоторых из них депортируют или поставят на воинский учет, сообщает пресс-служба регионального управления МВД в телеграм-канале.

Рейды прошли на рынках «Южный» и «Луч», у всех иностранных граждан взяли образцы ДНК, чтобы проверить их на причастность к преступлениям.

«По итогам межведомственного оперативно-профилактического мероприятия семь мигрантов-нелегалов покинут пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении МВД.

Как силовики нашли 400 мигрантов в хостеле в Москве. Видео
Общество

В ведомстве добавили, что 92 мигрантам вручили повестки.

Всего в отношении нарушителей миграционного законодательства составили 24 административных протокола, подчеркнули в ведомстве.

8 августа президент Владимир Путин подписал закон о лишении иностранцев приобретенного гражданства России, одним из оснований для этого стало неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет.

В сентябре МВД запросило у военкоматов информацию о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учет. По словам представителя ведомства Ирины Волк, за восемь месяцев 2024 года гражданства России лишились 1117 натурализованных лиц из-за совершенных ими противоправных действий. Таким образом, МВД приступило к реализации положений ранее принятого закона.

Минэк спрогнозировал торможение роста в обрабатывающих отраслях

Все главные новости к утру — в сюжете телеканала РБК

Семиклассник напал с молотком на одноклассников

Что известно о подозреваемом в попытке покушения на Дональда Трампа

Александр Дюков планирует снова выставить свою кандидатуру на пост главы РФС

На сколько подорожает аренда жилья в Москве

Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива

Индекс доминирования биткоина находится на самом высоком уровне с 2021 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Красноярск мигранты МВД повестки депортация
Материалы по теме
Откуда и почему переезжали в Россию мигранты. Инфографика
Экономика
Володин заверил, что Госдума поддержит запрет мигрантам привозить семьи
Политика
Семь вузов предупредили о нарушениях требований к экзамену для мигрантов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 14 сентября
EUR ЦБ: 100,8 (+0,41) Инвестиции, 13 сен, 17:50 Курс доллара на 14 сентября
USD ЦБ: 90,93 (-0,18) Инвестиции, 13 сен, 17:50
Генетический центр купил сервис телемедицины «Яндекса»Бизнес, 16:52
Осмотр в школе и квартире напавшего на учеников в ЧелябинскеОбщество, 16:50
Залившую зеленкой бюллетени на выборах президента освободили в зале судаПолитика, 16:41
Как Индия будет бороться с консолидацией рынка платежных системОтрасли, 16:40
Пьяный водитель устроил погоню со стрельбой в Иркутской областиОбщество, 16:38
Шойгу встретился с Асадом в Дамаске после визита к Ким Чен ЫнуПолитика, 16:36
ЦБ снова назвал криптовалюты угрозой для российского рынкаКрипто, 16:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Брюсселе демонстранты вышли на протест против закрытия завода AudiОбщество, 16:32
Цены на новостройки в Москве снизились второй месяц подрядНедвижимость, 16:31
На Европу обрушился катастрофический шторм «Борис». Что происходитLife, 16:26
Лукашенко помиловал еще 37 осужденных за экстремизмПолитика, 16:16
Росгвардия назвала причину нападения в челябинской школеОбщество, 15:57
После рейда по рынкам Красноярска более 90 мигрантов получили повесткиОбщество, 15:51
Паралимпиец рассказал об отказе спонсоров Игр-2024 награждать россиянСпорт, 15:48