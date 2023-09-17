Россияне стали реже планировать отпуск осенью

Доля россиян, которые не поедут в отпуск в осенний период, выросла по сравнению с 2022 годом. Остальные решили провести его дома (15%), на даче (8%) или в поездке по стране (6%). Заграничный отдых планируют лишь 3%

Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Большая часть россиян (62%) не планируют идти в отпуск этой осенью, следует из результатов опроса (есть у РБК), проведенного сервисом SuperJob. Доля тех, кто не будет отдыхать в осенний сезон, ощутимо выросла по сравнению с прошлым годом (в 2022-м такой ответ дали 54%).

Часть россиян стабильно проводят отпуск осенью дома. И в 2023 году, и в предыдущие два года такой вариант выбрали 15%. Тех, кто собрался ездить по России, стало меньше (6% осенью против 10% годом ранее). Как в этом, так и в прошлом году, отпуск на даче выбирают 8%. За границу намерены выехать 3% (показатель не изменился по сравнению с 2022-м).

Тех, кто не поедет в отпуск этой осенью, больше всего среди россиян до 34 лет (72%). Граждане, собравшиеся отдыхать по стране, чаще всего в качестве туристических направлений выбирают Санкт-Петербург, Краснодарский край, Северный Кавказ, Казань, Алтай и Крым. Из тех, кто предпочитает заграничный отдых, популярны Белоруссия, Турция и Египет, указано в исследовании.

Опрос проводился в 384 населенных пунктах по всей России в период с 13 по 15 сентября среди россиян старше 18 лет с постоянной работой. Размер выборки составил 1600 человек.

Россияне чаще всего (27,7%) тратят на отпуск в среднем от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, следовало из опроса Onetwotrip. Не более 20 тыс.руб. согласны потратить около 10% россиян, больше 100 тыс. рублей – порядка 21%. При этом в ходе исследования выяснилось, что в установленный для себя лимит не укладываются свыше 70% опрошенных.

Около 30% россиян минувшем летом признались, что выберут в качестве направления для отпуска юг России, где есть выходы к морю, 16% собирались на Алтай и Урал, чуть больше 10% – в Калининград. 60% респондентов указывали, что путешествуют самостоятельно, только 11% выбирают отдых через туроператора.