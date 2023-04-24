Россияне назвали среднюю сумму на отдых и путешествия

Почти треть россиян назвали 30–50 тыс. руб. достаточной суммой для отдыха и путешествий

Почти треть россиян закладывают в бюджет отпуска порядка 30–50 тыс. руб. Больше 100 тыс. руб. тратят 21% россиян, не более 20 тыс. руб. — 10,1%

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Самая распространенная сумма, которую россияне тратят на поездку, — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. на человека, такой диапазон назвали почти 27,7% участников опроса Onetwotrip.

Сколько россияне тратят в бюджет на отдых и поездки:

не более 20 тыс. руб. — 10,1%;

20–30 тыс. руб. — 13,3%;

30–50 тыс. руб. — 27,7%;

50–80 тыс. руб. — 15,4%;

80–100 тыс. руб. — 12,2%;

больше 100 тыс. руб. — 21,3%.

Также Onetwotrip в своем опросе определили категории, на которые россияне выделяют большую часть бюджета.

Около 70% отнесли покупку билетов и оплату проживания к основным затратам в рамках бюджета. Около 90% участников опроса ответили, что в основном питаются в кафе и ресторанах; 87,6% — в путешествиях посещают музеи и покупают экскурсии; 78,3% — всегда покупают сувениры в поездках, а 62% опрошенных считают шопинг неотъемлемой частью отпуска.

Большинство участников опроса не укладываются в лимиты, это 71,4%. И почти четверть опрошенных остаются в рамках бюджета — 24,5%.

Эксперты ранее зафиксировали прирост потока на горные курорты на 15% год к году. Наиболее популярными направлениями стали Сочи, Архыз, Приэльбрусье и Шерегеш, из-за чего стоимость одной ночи там выросла на 35%. Среди них 58% продаж приходится на курорт Красная Поляна.