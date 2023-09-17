Камчатка отказалась от инвестиций на ₽15 млрд ради статуса вулканов

Солодов назвал взвешенным решение ЮНЕСКО не включать вулканы Камчатки в Список объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой. Он также рассказал, какие меры приняли для этого власти

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Для сохранения статуса «Вулканов Камчатки» как объекта Всемирного наследия, не находящегося под угрозой, Камчатский край отказался от потенциальных инвестиций в размере более 10–15 млрд руб., сообщил в интервью РБК губернатор Владимир Солодов.

«Напомню, что это Родниковое месторождение золота, Мутновское месторождение золота и ряд более мелких месторождений рассыпных. Точной оценки нет, но речь идет, думаю, что о сумме в несколько десятков миллиардов рублей. Больше 10–15. Примерная оценка, не было более точных расчетов. До этой стадии, слава богу, не дошли», — сказал Солодов.

От отметил, что речь идет о потенциальных инвестициях, поскольку инвестиции как таковые «не были начаты».

Губернатор также пояснил, почему власти работали над тем, чтобы избежать признания вулканов объектом всемирного наследия, находящего под угрозой.

«Для меня приоритет имеет состояние природы, всемирное наследие, высокий статус. Камчатка действительно всемирное наследие. А статус всемирного наследия под угрозой — это достаточно серьезная репутационная оценка в мировом сообществе, когда дается негативная оценка усилиям властей по сохранению природы. С учетом работы, которую мы проводим, посчитал бы получение такого статуса несправедливым», — отметил он.

В чем была суть претензий ЮНЕСКО

Международная организация включила «Вулканы Камчатки» в Список Всемирного природного наследия в 1996 году как «один из наиболее выдающихся вулканических регионов мира». Его общая площадь составляет около 4 млн га. Это Кроноцкий заповедник, Южно-Камчатский заказник, а также природные парки «Быстринский», «Ключевской», «Налычево» и «Южно-Камчатский».

Включить природный объект в список находящихся под угрозой эксперты организации предложили на заседании Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Эр-Рияде. Конференция в Саудовской Аравии проходит с 13 по 25 сентября.

Прошлая миссия ЮНЕСКО приезжала на Камчатку с рабочим визитом в 2019 году. Тогда комитет организации разработал ряд рекомендаций. Среди них — сделать статус охраны объекта федеральным, сократить проекты, связанные с добычей золота и наносящие вред природе, также была высказана озабоченность по поводу планов строительства Жупановской ГЭС и рыбоходного канала от Кроноцкого озера до Тихого океана. Власти Камчатки приглашали мониторинговую миссию ЮНЕСКО вновь посетить регион в марте 2022 года, но она не приехала.

ЮНЕСКО уже поднимало вопрос о внесении «Вулканов Камчатки» в список объектов под угрозой летом 2021 года. Тогда у организации вызвали опасения планы по созданию в регионе туристического кластера «Три вулкана». Речь шла о проекте группы «Интеррос» Владимира Потанина. Планировалось построить рядом с вулканами Мутновский, Вилючинский и Горелый курорт с гостиницами и горнолыжной трассой.

Какие меры приняли власти

В итоге власти Камчатки выполнили все рекомендации, которые дало ЮНЕСКО, рассказал РБК Солодов. «В прошлом году я выступил с инициативой по передаче на федеральный уровень тех кластерных участков, о которых идет речь. Мы большую работу провели по ограничению добычи золота», — отметил он.

Полностью добычу не закрыли, в регионе продолжает действовать Асачинское месторождение. Но по нему есть договоренность с собственником, что после его выработки оно будет рекультивировано, подчеркнул Солодов.

Также совместно с Минприроды власти Камчатки закрыли потенциальное рудниковое месторождение, продолжается и работа по рассыпному золоту — по ограничению тех месторождений, на которые уже выданы лицензии, продолжил он. «Мы говорили, что оконтуриваем нерестовые реки, туристические участки. И мы говорили, что там не будет выдачи новых лицензий на разработку. Мы в стратегических документах отказались от строительства Жупановской ГЭС и рыбоходного канала на Кроноцкое озеро», — рассказал глава края.

Были приняты и другие меры. В том числе, чтобы избежать претензий ЮНЕСКО, Солодов постановил внести изменения в границы природного парка «Южно-Камчатский». Из состава особо охраняемой природной территории регионального значения исключили участки территории вулкана Вилючинский, бухт Вилючинская и Жировая, где планировалось строительство. Как писал «Коммерсантъ», речь шла о более чем 15 тыс. га территории.

В итоге 14 сентября Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО не стал включать «Вулканы Камчатки» в Список Всемирного наследия под угрозой. Солодов отметил, что приветствует решение ЮНЕСКО. «Это очень взвешенное решение. И оно показывает, что все-таки интересы природы и такое вдумчивое отношение сохраняется, несмотря на все сложности международных отношений сегодня», — отметил он.

Сейчас краевые власти ждут конкретную дату, чтобы принять экспертов и обсудить природоохранную территорию Камчатки на месте. «Из состоявшего в Эр-Рияде обсуждения следует, что будет поручение такую миссию организовать и отчет представить к 1 февраля 2024 года», — сказал Солодов.