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Пандемия коронавируса ,  
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Число суточных заражений COVID в России достигло максимума с 26 июля

Всего за время эпидемии в стране выявили 1 085 281 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшие сутки в России диагностировали 5762 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это стало наибольшим количеством новых заражений за сутки с 26 июля, когда было выявлено 5765 новых заболевших.

За сутки от COVID-19 в стране умерли 144 человека, общее количество жертв эпидемии коронавируса в России превысило 19 тыс. человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуацию с коронавирусом COVID-19 до сих пор не удается взять под контроль. «Вспышка [коронавируса] вышла из-под контроля и все еще остается вне его», — сказал он, отметив, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.

Гутерриш предложил рассматривать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть доступно для всех. Однако он отметил, что для этого требуется «качественный скачок в финансировании» усилий по обеспечению ее доступности.

Кроме того, генсек ООН резко выступил против распространения дезинформации о вакцинах, так как это порождает нерешительность в отношении вакцинации и «дикие теории заговора». «Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — отметил генсек ООН. Он также призвал к глобальному прекращению огня, признав коронавирус «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире».

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Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 сентября сообщила, что в России сейчас разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. По ее словам, в мире на стадии клинических испытаний находится 36 вакцин, а доклинические испытания проходят еще 92 препарата. «Это еще одно подтверждение тому, что коронавирус — это новый импульс для нашей науки», — сказала глава Роспотребнадзора.

В Москве в рамках третьего этапа испытаний уже зарегистрированной вакцины Sputnik V начали делать прививки добровольцам 9 сентября.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i


 

Автор
Владислав Гордеев
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