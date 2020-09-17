Число суточных заражений COVID в России достигло максимума с 26 июля

Гутерриш предложил рассматривать вакцину как «глобальное общественное благо», которое должно быть доступно для всех. Однако он отметил, что для этого требуется «качественный скачок в финансировании» усилий по обеспечению ее доступности.

Кроме того, генсек ООН резко выступил против распространения дезинформации о вакцинах, так как это порождает нерешительность в отношении вакцинации и «дикие теории заговора». «Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — отметил генсек ООН. Он также призвал к глобальному прекращению огня, признав коронавирус «угрозой глобальной безопасности номер один в современном мире».

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 15 сентября сообщила, что в России сейчас разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях. По ее словам, в мире на стадии клинических испытаний находится 36 вакцин, а доклинические испытания проходят еще 92 препарата. «Это еще одно подтверждение тому, что коронавирус — это новый импульс для нашей науки», — сказала глава Роспотребнадзора.

В Москве в рамках третьего этапа испытаний уже зарегистрированной вакцины Sputnik V начали делать прививки добровольцам 9 сентября.