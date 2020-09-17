Число суточных заражений COVID в России достигло максимума с 26 июля
За прошедшие сутки в России диагностировали 5762 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Это стало наибольшим количеством новых заражений за сутки с 26 июля, когда было выявлено 5765 новых заболевших.
За сутки от COVID-19 в стране умерли 144 человека, общее количество жертв эпидемии коронавируса в России превысило 19 тыс. человек.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуацию с коронавирусом COVID-19 до сих пор не удается взять под контроль. «Вспышка [коронавируса] вышла из-под контроля и все еще остается вне его», — сказал он, отметив, что вскоре число жертв COVID-19 превысит отметку в 1 млн человек.