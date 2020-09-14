Дмитрий Махонин победил на выборах главы Пермского края

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин победил на выборах главы региона, набрав 75,69% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевой избирком.

Махонин баллотировался в качестве самовыдвиженца. Его соперниками были Евгений Козлов от партии «Патриоты России», Олег Постников от ЛДПР и Ксения Айтакова от КПРФ.

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