Экс-министр правительства Медведева возглавит санкционную биржу

Экс-глава Минкомсвязи Константин Носков возглавил Санкт-Петербургскую валютную биржу. Она занимается торговлей ценными бумагами находящихся под санкциями предприятий

Константин Носков (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Экс-главу Минкомсвязи и Аналитического центра при правительстве Константина Носкова назначили управляющим Санкт-Петербургской валютной биржи (СПВБ), говорится в сообщении площадки.

СПВБ, как сообщали РБК источники, должна стать базой для создания площадки для листинга компаний, находящихся под западными санкциями. Идею о необходимости создать «санкционную биржу» еще в 2018 году высказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев. «Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям] Дерипаски. Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг и размещение своих ценных бумаг», — заявил он.

В феврале 2020 года на бирже были размещены облигации находящегося под санкциями крымского банка РНКБ на сумму 3 млрд руб. РНКБ вместе с оборонным Промсвязьбанком (ПСБ), как рассказал Моисеев, стал акционером биржи.

Константин Носков возглавлял Минкомсвязи с 2018-го по 2020 год, вплоть до расформирования правительства Дмитрия Медведева. До этого шесть лет, с 2012-го по 2018 год, он возглавлял Аналитический центр при правительстве. «Под его руководством был завершен переход России на цифровое телевидение, широкое распространение получила биометрическая идентификация», — говорится в сообщении биржи о его достижениях.