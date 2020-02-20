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Финансы ,  
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Крымский банк разместил облигации на «санкционной» бирже

Крымский банк из санкционного списка SDN разместил облигации на петербургской валютной бирже. Весь выпуск на 3 млрд руб. был выкуплен по номинальной цене

Крымский банк РНКБ разместил облигации на Санкт-Петербургской валютной бирже (СПВБ) на 3 млрд руб., говорится в сообщении банка. На сайте биржи отмечается, что весь выпуск был выкуплен по номинальной цене (1 тыс. руб. за штуку). Ставка купона составила 7,6%, погашение намечено в 2023 году. Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску рейтинг A (RU).

РНКБ находится в списке SDN. При попадании под эти санкции активы физических лиц и компаний, как в США, так и в ЕС, блокируются. Для банка это означает невозможность открывать корреспондентские счета в долларах США.

Минфин еще в 2018 году сообщил о планах создания биржи для санкционных компаний, чтобы они могли привлекать капитал в условиях ограниченного доступа на международные рынки. Санкционную биржу решили создавать на базе СПВБ, РНКБ для нее первый эмитент. До этого биржа преимущественно размещала свободные средства Пенсионного фонда, а также бюджетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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«Дебютный выпуск облигаций РНКБ прошел с переподпиской, ориентир по ставке купона был снижен с изначального», — приводятся в сообщении РНКБ слова председателя совета директоров банка Михаила Якунина. В дальнейшем планируется листинг этого выпуска и на Московской бирже. Облигации РНКБ включат в третий уровень ее листинга.

Акционеры РНКБ неизвестны. Замминистра финансов Алексей Моисеев в прошлом году говорил, что владельцами СПВБ будут Промсвязьбанк и РНКБ. Промсвязьбанк пока что не находится под санкциями, хотя и кредитует оборонные предприятия.

Автор: Павел Казарновский
Теги: РНКБ, Санкции
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