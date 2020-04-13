Более 30 сотрудников Большого театра заразились коронавирусом

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Часть сотрудников Большого театра отстранили от организации концерта «Мы вместе» из-за выявленного у них COVID-19, сообщили РБК в пресс-службе учреждения.

«Действительно, хотя никаких внешних признаков — ни кашля, ни высокой температуры — ни у кого не было, у нескольких человек тест оказался положительным. Естественно, что они были отстранены от мероприятия и сейчас все находятся дома на карантине», — сказал представитель театра.

Собеседник РБК уточнил, что в организации концерта были задействованы несколько сотен человек, они сдали тест за несколько дней до мероприятия.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщил ТАСС, что коронавирус был обнаружен у 34 сотрудников. Их отстранили от работы и направили на карантин. Повторное тестирование пройдет во вторник или среду.

Концерт «Мы вместе» транслировался в прямом эфире телеканала «Россия 1» в субботу, 11 апреля. На сцене Большого театра перед абсолютно пустым зрительным залом выступили актеры Дмитрий Певцов, Сергей Гармаш, Константин Хабенский, певцы Николай Расторгуев, Дима Билан, Полина Гагарина, Тамара Гвердцители, композитор Игорь Крутой, скрипач Вадим Репин и другие деятели искусства. Они выразили благодарность российским врачам, волонтерам и всем, кто должен выходить на работу, чтобы жизнь в городах продолжалась.