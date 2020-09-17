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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 сентября

Правительство одобрило повышение налога для металлургов для поддержки экономики, госпитализирована Анна Нетребко, в США начнут вакцинацию в октябре — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
0
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Умерли
0 (за сутки)
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,085 млн человек (плюс 5762 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 061 человек (плюс 144 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 895,8 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Число суточных заражений в России 17 сентября достигло максимума с 26 июля. Оно растет пятый день подряд. 730 новых случаев заражения выявлено в Москве.
  • Чтобы поддержать экономику и реализовать антикризисный план, правительство одобрило законопроект о повышении в 3,5 раза НДПИ для металлургов и производителей удобрений. За счет этого Минфин рассчитывает пополнит бюджет на 56 млрд руб. в 2021 году. Против законопроекта выступают промышленники. По их мнению, он нарушает стабильность налоговых условий для бизнеса и ставит под вопрос выполнение нацпроектов.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • В Московской области начнут массово прививать от коронавирусной инфекции с декабря или уже после Нового года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Прививки всем будут делать бесплатно.
  • Министр здравоохранения Михаил Мурашко вновь опроверг возможность того, что в России будут требовать от людей из групп риска, например педагогов или медицинских работников, в обязательном порядке привиться от коронавируса.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • РФПИ поставит 100 млн доз вакцины от COVID-19 в Индию после проведения совместных испытаний с индийским фармакологическим гигантом Dr. Reddy’s. Поставки должны начаться в конце 2020 года.
  • С COVID-19 госпитализировали оперную певицу Анну Нетребко. Она рассказала, что находится в госпитале уже пять суток. 10 сентября стало известно о том, что заболел партнер Нетребко по опере «Дон Карлос» в Большом театре Ильдар Абдразаков.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 29,4 млн, из них более 931 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились 29,8 млн человек, из них более 940 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,6 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,1 млн), на третьем — Бразилия (более 4,4 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Перу (более 738 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Дональд Трамп заявил, что начало массовой вакцинации населения США начнется в октябре. Комментируя слова директора федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний при Минздраве США Роберта Редфилда, который заявил о том, что вакцина от COVID-19 будет общедоступна в стране, вероятнее всего, лишь во второй половине 2021 года, Трамп назвал эту информацию ошибочной.
  • Потери города Нью-Йорка из-за коронавируса составили $9 млрд. Об этом заявил мэр Билл де Блазио. Чтобы сократить дефицит годового бюджета, в неоплачиваемый отпуск на одну неделю будут отправлены около 500 сотрудников мэрии Нью-Йорка и сам де Блазио. При этом фактически он продолжит работу. Это позволит сэкономить около $1 млн.
  • Паломники-иудеи, которые застряли на границе между Украиной и Белоруссией из-за вызванных коронавирусом ограничений, нарушают белорусские правила транзита, заявили в МИД Украины. МИД разъяснил, что, по имеющимся у него сведениям, иностранцы, прибывающие в Белоруссию, должны проходить обязательный 14-дневный карантин.
  • Генсек ООН Антониу Гутерриш считает, что вспышка коронавируса вышла из-под контроля. Он назвал пандемию «угрозой номер один» глобальной безопасности.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

  • ФИФА оценила убытки футбольной индустрии от коронавируса в $14 млрд. Организация выделила $1,5 млрд на борьбу с последствиями пандемии.

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
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