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Медведев определил условия для лишения компаний права управлять домами
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Медведев определил условия для лишения компаний права управлять домами
Общество, 16:01
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Медведев определил условия для лишения компаний права управлять домами
Среди них — отсутствие испытаний систем отопления, проблемы с внутренним газовым оборудованием, состояние лифтов. Управляющая компания может лишиться права при повторном возникновении проблемы
Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление, в котором содержатся условия для лишения компаний права управлять домами. Как сообщает «Интерфакс», это право они могут утратить в случае повторных нарушений в течение года.

По словам Медведева, участились случаи, когда люди платят за услуги управляющей компании, но в итоге остаются без тепла или света. Такие ситуации он назвал неприемлемыми. «Их [управляющих компаний] задача — чтобы в квартирах всегда был свет, тепло, вода», — сказал премьер.

«За всеми этими фактами жилищные инспекции должны следить очень внимательно. Ну и, конечно, следить за заключением договоров со всеми сервисными службами, которые обслуживают лифты, газовое оборудование, следить за своевременной оплатой услуг», — сказал Медведев. В случае если произошла авария, управляющая компания должна ее ликвидировать максимально быстро, добавил премьер.

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Курирующий вопросы строительства вице-премьер Виталий Мутко добавил, что в этом постановлении речь идет о повторном нарушении лицензионных требований. Нарушения, за которые компанию могут лишить права, касаются эксплуатации лифтов, испытания отопительных систем, состояния систем газового оборудования. УК может также лишиться права из-за задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в течение двух месяцев.

Кроме того, Мутко сказал, что управлять работой региональных жилищных инспекций теперь будет Минстрой (сейчас эти инспекции находятся в подчинении региональных министерств ЖКХ или вице-губернаторов).

В ноябре прошлого года Михаил Мень, занимавший тогда должность министра строительства и ЖКХ, анонсировал подобные изменения. Поправки, позволяющие отзывать лицензии у управляющих компаний, были внесены в Жилищный кодекс ФЗ от 31 декабря 2017 года. В них содержится отсылка на нарушение требований, содержащихся в п. 1–5 ч. 1 ст. 193 ЖК. В этих пунктах прописаны, в частности, требования о регистрации лицензиата, об уникальности его фирменного названия, об отсутствии неснятой судимости.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дмитрий Медведев , управляющие компании
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