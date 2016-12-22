Пермского коммунальщика уволили после заявлений о плате за дождевую воду

Сотрудник кунгурского «Водоканала», сообщивший об оплате за дождевую воду, был уволен, сообщил РБК советник руководителя региональной службы по тарифам Пермского края Андрей Красников.

«Этот сотрудник уже официально уволен, это был начальник отдела кунгурского «Водоканала», — отметил он. Красников уточнил, что сотрудник неверно проинформировал жителей, сообщив, что речь идет о плате за дождевую воду, а не за канализацию.

Ранее кунгурская газета «Искра» со ссылкой на местных жителей сообщила, что те с мая обнаружили в платежках за коммунальные услуги новую строку «ОДН за сточные воды» — 7 руб. в месяц. «Мы спросили в УК «Наш дом», которая нас обслуживает, что это за услуга? Нам объяснили, что вода, бегущая с крыши по водостокам, попадает в канализацию. Вот за это берут плату», — рассказала одна из собеседниц издания.

В расчетно-кассовом центре управляющей компании изданию посоветовали обратиться в городской «Водоканал». Именно они, как пояснили в УК, предъявляет счета за общедомовые нужды всем обслуживающим организациям и ТСЖ.

В кунгурском «Водоканале» сообщили, что подобный сбор «абсолютно законен» и производится он на основании приказа региональной службы по тарифам. Плата за отведение сточных вод будет взиматься круглый год. «Сточные воды в канализационной системе — это и дождевая вода, стекающая через люки в канализационные коллекторы, и последствия аварий во внутридомовых сетях», – приводит издание ответ сотрудника «Водоканала».