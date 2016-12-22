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Под Петербургом нашли убитым свидетеля по делу о коррупции руководства СК
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Под Петербургом нашли убитым свидетеля по делу о коррупции руководства СК
Общество, 15:13
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Под Петербургом нашли убитым свидетеля по делу о коррупции руководства СК
Тело с огнестрельным ранением было обнаружено в автомобиле во Всеволожском районе Ленинградской области. Погибший — петербургский бизнесмен и свидетель по делу о коррупции в руководстве СК Бадри Шенгелия
Фото: 47news.ru

В салоне автомобиля, который обстреляли на Новоприозерском шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области, нашли тело мужчины. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. 

В Следственном комитете РБК сообщили, что убитым оказался петербургский предприниматель Бадри Шенгелия. По факту убийства заведено уголовное дело.

«Сегодня в лесополосе в районе 249-го километра Новоприозерского шоссе был обнаружен автомобиль «Мерседес». На теле 53-летнего водителя имеются многочисленные огнестрельные ранения. По предварительным данным, он был обстрелян неизвестными из проезжавшего мимо автомобиля. На месте происшествия работают следователи и криминалисты СКР. Устанавливаются обстоятельства и мотивы убийства», — сказал собеседник агентства.

Видео: СК России

Бадри Шенгелия проходил свидетелем по делу о коррупции в руководстве Следственного комитета России. В частности, Шенгелия в феврале этого года давал показания в суде по делу руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, которому вменяли получение взяток. Бизнесмен тогда рассказал, что его и Максименко много лет связывали «финансовые отношения».

«Интерфакс» со ссылкой на свой информированный источник сообщает, что следствие проверит возможную связь убийства Шенгелии с делом Максименко. «Также будут отработаны и другие возможные версии случившегося», — сказал собеседник агентства.

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В апреле этого года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам строгого режима и штрафу 165 млн руб. по делу о взятках от представителей криминального мира, в том числе от Шенгелии в октябре 2015 года. По версии следствия, Максименко обещал добиться возбуждения​ уголовного дела против сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у предпринимателя часы Hublot. Второй эпизод со взяткой, который вменялся Максименко, был связан с перестрелкой у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года, в которой с одной стороны участвовали люди Захария Калашова (Шакро Молодого), с другой — отставной полковник КГБ СССР, адвокат Эдуард Буданцев и его коллеги.

Максименко был арестован в июле 2016 года. Вместе с ним под арест попали и другие высокопоставленные офицеры СКР — заместитель Максименко Александр Ламонов и замначальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров. Оба признали вину и дали нужные ФСБ показания на своих коллег. В июле Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режим. Никандров месяцем позже получил 5,5 года строгого режима.

Авторы: Валерий Романов, Мария Бондаренко.
Теги: Михаил Максименко , СКР , убийство
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