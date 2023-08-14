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Военная операция на Украине ,  
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Через Украину впервые с начала боевых действий пролетел пассажирский борт

NRK: пассажирский самолет впервые пролетел через Украину с начала боевых действий
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press
Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Пассажирский самолет впервые проследовал через воздушное пространство Украины с начала боевых действий в феврале 2022 года. Об этом сообщает норвежская вещательная корпорация NRK со ссылкой на данные сервиса Flightradar24, который отслеживает полеты. Информацию подтвердил представитель турецкой авиакомпании BBN Airlines, чей самолет пролетел через территорию Украины.

BBN Airlines выполняла чартерный рейс совместно с другим турецким перевозчиком — авиакомпанией Freebird Airlines. Борт вылетел из аэропорта Гардермуэн (Осло) в Анталью в 22:08 по местному времени (23:08 мск) 25 июля .

Самолет Airbus A320-200, принадлежащий BBN Airlines, был зафрахтован Freebird Airlines. Как отмечает NRK, он может перевозить до 180 пассажиров. Изначально экипаж самолета собирался пролететь по другому маршруту, но развернул самолет из-за непогоды. Борт проследовал дальше по другому пути.

Фото: Flightradar24
Фото: Flightradar24

Представитель BBN Airlines подтвердил, что решение изменить маршрут принял командир воздушного судна. На скриншоте с Flightradar, который опубликовала NRK видно, что самолет изменил курс в воздушном пространстве над Венгрией, пролетел через Ивано-Франковскую и Черновицкую области Украины и свернул в направлении Румынии.

На вопросы NRK о том, сколько людей находилось на борту самолета и уведомила ли авиакомпания пассажиров и украинские власти о заходе в воздушное пространство Украины, представитель Freebird Airlines не ответил. При этом в авиакомпании подчеркнули, что начали внутреннее расследование после произошедшего.

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Теги
авиасообщение Украина самолет Запрет полетов
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