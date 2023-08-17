Из списка профобучения в России убрали кучера и добавили оператора дронов

Перечень содержит профессии, по которым идет профобучение и присваиваются разряды, в том числе те, которые можно освоить в колледже. В него вошли новые профессии вроде оператора дронов, «устаревшие», например, кучера, исключили

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Минпросвещения России утвердило Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение в организациях среднего профессионального образования (СПО) или учебных центрах, в том числе на предприятиях, заявил глава ведомства Сергей Кравцов на Московском урбанистическом форуме. Трансляция его выступления шла на сайте мероприятия.

«Мы буквально вот только утвердили перечень <...>. В него вошли 5110 наименований. В перечне появилось более 250 новых востребованных профессий, <...> в частности, оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее», — сказал министр.

Среди других новых профессий — автомехатроник, инспектор подразделения транспортной безопасности (по видам транспорта), оператор трехмерной печати, добровольный спасатель, флорист, фитнес-инструктор).

Одновременно из списка исключили «устаревшие» профессии: сторож (вахтер), варщик тряпья, кучер, носильщик, дворник, мойщик посуды.

Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, исключение этих профессий связано с тем, что по ним не проходят специальное обучение, в том числе учреждениях СПО, оно может проводиться на рабочем месте. В перечне же содержатся те профессии, по которым идет профобучение и присваиваются разряды, при этом речь не только о тех специальностях, на которых обучаются студенты в колледжах.

Предыдущий перечень был утвержден в 2013 году, затем в него вносились изменения.

В августе замглавы Росавиации Андрей Добряков рассказал, что ведомство зарегистрировало в России более 100 тыс. дронов, на первом этапе реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы» для них нужно такое же количество операторов. Он также отметил, что прогноз по наращиванию парка беспилотников «огромнейший»: по оценке Минпромторга, к 2030 году он будет пополняться 100 тыс. новых дронов ежегодно.

Обучение по специальности «оператор дронов» сейчас уже ведут в некоторых колледжах, например, в московском колледже автоматизации и информационных технологий № 20, колледже электромеханики и информационных технологий, политехническом колледже им. Н. Н. Годовикова и др.