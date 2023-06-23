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Андрей Комаров

Кадры на заказ: как меняется система профессиональной подготовки

Образование Занятость и труд
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Новые вызовы экономики ставят вопрос подготовки квалифицированных кадров особенно остро. Развитие системы среднего профессионального образования, в частности запущенный год назад Министерством просвещения России федеральный проект «Профессионалиет», стал одной из ключевых тем на сессиях в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

Проект задал мощный импульс для трансформации всей системы среднего профессионального образования, но при этом существует ряд проблем, которые нужно решать системно.

Еще 12 лет назад, когда мы запускали первые практико-ориентированные программы, мы изучили мировой опыт и поняли, что подход c применением дуальной системы образования наиболее точно отвечает потребностям рынка труда. Программу запустили сначала в Свердловской области, потом в Челябинской области, в Татарстане и теперь — в Новгородской области, на Камчатке. Лучшие методики и ноу-хау, наряду с корпоративными практиками ведущих промышленных предприятий, и легли в основу проекта «Профессионалитет», став доступными для всех его участников. Сейчас проект объединяет более 900 работодателей, которые наравне с колледжами стали полноправными участниками процесса подготовки кадров: формируют свои запросы к образовательным программам, входят в управление образовательными организациями, определяют необходимые компетенции будущих специалистов.

Я убежден, что для эффективной подготовки профессионалов, которые будут конкурентоспособны на рынке труда сегодня и в будущем, заказчиком кадров должен выступать именно бизнес. Одной из мер для повышения заинтересованности работодателей в развитии СПО стал закон о праве на инвестиционный налоговый вычет для компаний, которые поддерживают образовательные организации. Закон был принят в довольно короткие сроки, но вместе с тем необходимы и дальнейшие шаги по внесению соответствующих изменений в законодательства регионов России. Мы надеемся, что в ближайшее время количество регионов, принявших нужный закон, станет значительно больше.

На последнем съезде РСПП с участием президента России мы обратили внимание на задачи привлечения и сохранения в системе СПО высококвалифицированных преподавателей, мастеров производственного обучения. И считаем, что мерой поддержки педагогов может стать предоставление социальной ипотеки. Этот инструмент, аналогичный IT-ипотеке, позволит привлечь и удержать в колледжах преподавателей и опытных мастеров, которые тесно связаны с современными производственными технологиями.

В рамках выступления на ПМЭФ-2023 президент подчеркнул, что необходимо ежегодно готовить пятилетний прогноз потребности в кадрах на уровне всей экономики и учитывать меняющиеся запросы рынка труда. И, говоря о тех задачах, которые государству и бизнесу совместно предстоит решить в рамках реализации проекта «Профессионалитет», одной из основных является синхронизация потребностей экономики с задачами системы СПО, построение эффективной системы прогнозирования кадровой потребности промышленности в рабочих специальностях и ее последующей реализации через плановую работу системы образования.

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У проекта есть KPI — достичь к 2026 году 85% трудоустройства. Это соответствует лучшим мировым результатам. Вместе с тем крайне важно повышать процент заключаемых целевых договоров. В целом по стране показатель пока составляет всего 2%, что говорит о том, что компании не выстраивают долгосрочные отношения со своими будущими работниками, а работник не имеет перспективного плана и гарантийного трудоустройства на ближайшие пять лет.

В связи с этим мы предлагаем дополнить федеральный проект отдельным показателем по доле студентов, заключивших целевые договоры с предприятиями — партнерами проекта.

Повысить качество образования также позволит рейтинг эффективности российских колледжей, ключевым показателем которого будет трудоустройство выпускников по полученной специальности. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на ПМЭФ, такой рейтинг будет представлен уже в конце этого года. Ведение рейтингов в отраслевом разрезе будет также стимулировать здоровую конкуренцию учреждений за своих будущих студентов, а сами студенты смогут видеть лидеров в интересных им профессиональных направлениях.

Работодатель должен идти вместе со своим будущим сотрудником по всей его образовательной траектории — со школы. К 2040 году сегодняшние школьники станут участниками рынка труда. Появятся новые профессии, которых еще не существует, и наша задача — обеспечить будущие кадры навыками и компетенциями, которые будут востребованы и обеспечат устойчивое развитие экономики страны.

Об авторе
Андрей Комаров Андрей Комаров Председатель комитета по профобучению, член правления РСПП
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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