Экс-глава курганского МЧС Рожков получил 6 лет за мошенничество и превышение полномочий

Экс-главе МЧС Курганской области дали 6 лет по делу о поставках роботов

Экс-главу управления МЧС Курганской области, обвиненного в мошенничестве и превышении полномочий из-за госконтракта на поставки роботов, приговорили к шести годам колонии. Олег Рожков вину отрицает и планирует обжаловать приговор

Олег Рожков (Фото: СК РФ)

Бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова признали виновным в нескольких должностных преступлениях, сообщил Следственный комитет России по региону.

Рожков признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК, а также п. «в» ч. 3 ст. 286), и в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК).

Курганский городской суд отправил Олега Рожкова, более десяти лет возглавлявшего региональный главк МЧС, в колонию общего режима на шесть лет с лишением права занимать должности, связанные с государственной службой, на два года. Также экс-главу МЧС лишили специального звания полковника внутренней службы.

Рожков в 2018 году возглавлял комиссию по приемке заказанного в рамках гособоронзаказа робототехнического оборудования. Его обвинили в том, что он принял технику, «достоверно зная о существенных недостатках»: составил и подписал фиктивные акты о ее приемке.

На основании этих документов МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн руб. бюджетных средств, но использовать полученную технику было невозможно. Чтобы доказать это суду, была проведена сложная техническая экспертиза, указывает СК. По ее результатам выяснилось, что принятые робототехнические комплексы не соответствовали требованиям техзадания к госконтракту и были неработоспособными.

Также Рожкову инкриминировали использование специализированной и спасательной техники МЧС в личных целях. «Квадроцикл, снегоход и многочисленная дорогостоящая строительная техника использовались обвиняемым для досуга и при возведении его жилого дома, что повлекло невозможность ее применения в течение длительного времени для нужд возглавляемой им организации», — отметили следователи.

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Также установлено, что в сентябре 2019 года Рожков, у которого к этой дате закончился срок временного исполнения служебных обязанностей начальника регионального ГУ МЧС, убедил главбуха и руководство ведомства выплачивать ему денежное содержание согласно этой должности. Незаконно начисленную зарплату за несколько месяцев он похитил, распорядившись деньгами по своему усмотрению.

Как пишет издание «Курган Онлайн», судья Андрей Долгих признал Рожкова невиновным в покупке и использовании дорогих телефонов на служебные деньги и обвиняемый имеет право на реабилитацию по этой статье.

Сам Рожков виновным себя не признает и планирует обжаловать приговор. По его версии, решение принять роботов без замечаний принимал аппарат МЧС без его участия. «Я выполнил ту часть работы, что мне поручило министерство. Я посмотрел и сообщил им о реальном их состоянии. А решение принимали они», — цитирует его «Курган Онлайн».

В середине июля суд также вынес приговор в отношении директора ЗАО «Курганский завод спецтехники» (КЗСТ) Вячеслава Филимонова, поставившего МЧС роботов в рамках этого контракта. Его приговорили к пяти годам и обязали возместить ущерб в 56 млн руб.

Рожкова продолжают судить по еще одному делу о злоупотреблении полномочиями, сообщают информационно-деловой портал «Область 45» и URA.ru.

Обвинение считает, что четыре года назад подозреваемый в интересах своего знакомого, предпринимателя Вургуна Агаева, дал указание одному из подчиненных вынести положительное заключение о пожарной безопасности на базе отдыха «7 и Я», которая принадлежит Агаеву. Рожков вину отрицает. Заседание по этому делу назначено на 24 августа.

Начальником Главного управления МЧС России по Курганской области Рожков был назначен в феврале 2010 года приказом министра МЧС Сергея Шойгу. В этой должности он работал до 2020 года. После выдвижения обвинений в адрес Рожкова начальником ГУ МЧС по региону был назначен Юрий Землянский.