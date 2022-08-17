Силовики задержали заместителя председателя правительства Ленобласти
В ночь со вторника на среду сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина, об этом сообщили РБК два источника, знакомых с материалами дела.
По месту жительства чиновника прошли обыски. Следственные действия также проводились в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию. По словам собеседников РБК, чиновника сопроводили в Москву для проведения следственных действий.
По предварительной информации, Харлашкин проходит по делу о взятке при дорожном строительстве.
В пресс-службе администрации губернатора и правительства Ленинградской области сообщили РБК, что Сергей Харлашкин отсутствует на рабочем месте. В пресс-службе Следственного комитета отказались от комментариев, сославшись на тайну предварительного расследования.
Источник в администрации региона сообщил, что Харлашкин дает показания как свидетель по делу о «Метрострое». По словам собеседника РБК, силовики подозревают, что кредитные средства были нецелевым образом направлены на выплату зарплат.
Сергей Харлашкин занял должность заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу в октябре 2020 года. До 2006 года он руководил автодорожным предприятием Московской области — ГП «Высоковский автодор». Затем был назначен на должность гендиректора ЗАО «Фирма «Мосводоканалстрой». В 2014 году перешел в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а затем занимал должность генерального директора ОАО «Метрострой».
В апреле 2020 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест экс-руководителя ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Александров уступил долг компании ООО «Метропаркинг» «Метрострою» в 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для руководимой им компании условиях.
Также Александрова обвинили в заключении фиктивного договора на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Сумму ущерба оценили в 179 млн руб. В мае 2020 года Александрову изменили меру пресечения на домашний арест.
Сергей Харлашкин исполнял обязанности директора ОАО «Метрострой» с декабря 2019 года, а с февраля по август 2020 года руководил компанией.