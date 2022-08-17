Силовики задержали заместителя председателя правительства Ленобласти

Заместителя председателя правительства Ленобласти по транспорту и ТЭК Сергея Харлашкина задержали по подозрению в получении взятки. По месту жительства чиновника прошли обыски

Сергей Харлашкин (Фото: gov.spb.ru)

В ночь со вторника на среду сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина, об этом сообщили РБК два источника, знакомых с материалами дела.

По месту жительства чиновника прошли обыски. Следственные действия также проводились в офисах и местах проживания сотрудников коммерческих компаний, имеющих отношение к расследованию. По словам собеседников РБК, чиновника сопроводили в Москву для проведения следственных действий.

По предварительной информации, Харлашкин проходит по делу о взятке при дорожном строительстве.

В пресс-службе администрации губернатора и правительства Ленинградской области сообщили РБК, что Сергей Харлашкин отсутствует на рабочем месте. В пресс-службе Следственного комитета отказались от комментариев, сославшись на тайну предварительного расследования.

Источник в администрации региона сообщил, что Харлашкин дает показания как свидетель по делу о «Метрострое». По словам собеседника РБК, силовики подозревают, что кредитные средства были нецелевым образом направлены на выплату зарплат.

Сергей Харлашкин занял должность заместителя председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу в октябре 2020 года. До 2006 года он руководил автодорожным предприятием Московской области — ГП «Высоковский автодор». Затем был назначен на должность гендиректора ЗАО «Фирма «Мосводоканалстрой». В 2014 году перешел в комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, а затем занимал должность генерального директора ОАО «Метрострой».

В апреле 2020 года Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест экс-руководителя ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, Александров уступил долг компании ООО «Метропаркинг» «Метрострою» в 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для руководимой им компании условиях.

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Также Александрова обвинили в заключении фиктивного договора на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Сумму ущерба оценили в 179 млн руб. В мае 2020 года Александрову изменили меру пресечения на домашний арест.

Сергей Харлашкин исполнял обязанности директора ОАО «Метрострой» с декабря 2019 года, а с февраля по август 2020 года руководил компанией.