Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд избрал меру пресечения Александрову в виде заключения под стражу на 1 месяц 7 суток, то есть по 9 мая 2020 года с содержанием в СИЗО-3», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что защита Александрова возражала против такого решения, так как обвиняемый находится под домашним арестом по другому уголовному делу и меры наказания не нарушает.

По версии следствия, Александров уступил долг ООО «Метропаркинг» «Метрострою» в 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для возглавляемой компании условиях.