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Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя»

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест бывшего генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Суд избрал меру пресечения Александрову в виде заключения под стражу на 1 месяц 7 суток, то есть по 9 мая 2020 года с содержанием в СИЗО-3», — говорится в сообщении.

В суде отметили, что защита Александрова возражала против такого решения, так как обвиняемый находится под домашним арестом по другому уголовному делу и меры наказания не нарушает.

В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
Общество

По версии следствия, Александров уступил долг ООО «Метропаркинг» «Метрострою» в 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для возглавляемой компании условиях.

Переуступка прав требования произошла с 30-процентным откатом, который Александров и неустановленные лица собирались присвоить.

Против Александрова также возбуждено еще одно уголовное дело о растрате по ч. 4 ст. 160 УК. Он обвиняется в заключении фиктивного договора на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Сумма ущерба в данном деле оценивается в 179 млн руб. Александрова арестовали в декабре 2019 года, затем его отправили под домашний арест.

В феврале в отношении «Метростроя» начали процедуру банкротства. Иск против компании подала группа кредиторов. Общшая сумма задолженности предприятия оценивается в 19 млрд руб.

Теги: Санкт-Петербург, арест, «Метрострой»
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В Петербурге арестовали гендиректора «Метростроя» Николая Александрова
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Экс-главу петербургского «Метростроя» отпустили под домашний арест
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