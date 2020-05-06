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Экс-главу петербургского «Метростроя» выпустили под домашний арест

Николай Александров
Николай Александров (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга / ТАСС)

Санкт-Петербургский городской суд изменил меру пресечения в отношении Николая Александрова, обвиняемого в растрате в особо крупном размере. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

«Александрову избран домашний арест по 9.05.2020», — говорится в сообщении. В начале апреля Фрунзенский районный суд поместил Александрова под стражу.

Бывший глава «Метростроя» обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК (растрата в особо крупном размере). Следствие считает, что Александров заключил фиктивный договор на строительство Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена. Ущерб оценивается в 179 млн руб.

Суд Петербурга арестовал обвиняемого в растрате экс-главу «Метростроя»
Общество

По этому делу экс-директора арестовали в декабре 2019 года, затем отпустили под домашний арест. 5 апреля его снова заключили под стражу уже по другому уголовному делу: его обвиняют в уступке долга ООО «Метропаркинг» «Метрострою» на 729 млн руб. третьей компании — ООО «Циклон КЗС» на невыгодных для возглавляемой им компании условиях. 

В конце апреля имущество Александрова было арестовано судом. Под арест попали отель, коммерческие помещения — всего 14 объектов недвижимости на общую сумму 1,8 млрд руб.

Теги: Санкт-Петербург, суд, «Метрострой»
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