Росавиация назвала, из каких городов будут летать чартеры в Египет

К рейсам на египетские курорты допущены еще пять авиакомпаний. Это I Fly, Red Wings, Royal Flight, «Ямал» и «Азимут». Они смогут летать в Египет в том числе из Краснодара и Грозного

Фото: Ксения Ульянова / АГН «Москва»

Росавиация допустила к полетам на египетские курорты еще несколько авиакомпаний: I Fly, Red Wings, Royal Flight, «Ямал» и «Азимут», следует из приказа ведомства.

Самолеты смогут летать в Хургаду из Астрахани, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Жуковского, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Перми, Ростова-на-Дону и других городов, а в Шарм-эш-Шейх — из Челябинска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Магнитогорска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Грозного и др. Еще несколько рейсов будет совершаться в Каир. Разрешение будет выдано после соответствующего решения оперативного штаба по вопросам полетов в Египет.

В пресс-службе туроператора «Интурист» РБК уточнили, что допуск к полетам в Египет новых авиакомпаний пока «никак не отразится» на стоимости билетов и туров. Количество рейсов в страну одобряет оперативный штаб, а чартерные рейсы в данный момент ограничены: туроператоры не могут верстать собственные полетные программы с привлекательными низкими ценами, поясняет представитель «Интуриста». По его словам, как только ограничения на чартерную туристическую перевозку будут сняты, «снижение цен на туры не заставит себя ждать».

Ранее, в августе, Росавиация разрешила летать на курорты Египта девяти перевозчикам: «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Royal Flight допустили в Каир.