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Росавиация назвала, из каких городов будут летать чартеры в Египет

К рейсам на египетские курорты допущены еще пять авиакомпаний. Это I Fly, Red Wings, Royal Flight, «Ямал» и «Азимут». Они смогут летать в Египет в том числе из Краснодара и Грозного
«Аэрофлот» AFLT ₽67,06 +0,21% Купить
Фото: Ксения Ульянова / АГН «Москва»
Фото: Ксения Ульянова / АГН «Москва»

Росавиация допустила к полетам на египетские курорты еще несколько авиакомпаний: I Fly, Red Wings, Royal Flight, «Ямал» и «Азимут», следует из приказа ведомства.

Самолеты смогут летать в Хургаду из Астрахани, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Жуковского, Казани, Калининграда, Краснодара, Красноярска, Нижнего Новгорода, Минеральных Вод, Перми, Ростова-на-Дону и других городов, а в Шарм-эш-Шейх — из Челябинска, Белгорода, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Магнитогорска, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Уфы, Краснодара, Грозного и др. Еще несколько рейсов будет совершаться в Каир. Разрешение будет выдано после соответствующего решения оперативного штаба по вопросам полетов в Египет.

В пресс-службе туроператора «Интурист» РБК уточнили, что допуск к полетам в Египет новых авиакомпаний пока «никак не отразится» на стоимости билетов и туров. Количество рейсов в страну одобряет оперативный штаб, а чартерные рейсы в данный момент ограничены: туроператоры не могут верстать собственные полетные программы с привлекательными низкими ценами, поясняет представитель «Интуриста». По его словам, как только ограничения на чартерную туристическую перевозку будут сняты, «снижение цен на туры не заставит себя ждать».

Россия увеличит число регулярных рейсов на египетские курорты
Общество
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Ранее, в августе, Росавиация разрешила летать на курорты Египта девяти перевозчикам: «Россия», «Аэрофлот», «Победа», S7, NordStar, SmartAvia, «Уральские авиалинии», NordWind, AzurAir. Royal Flight допустили в Каир.

Россия возобновила авиасообщение с египетскими курортами 9 августа. Авиакомпания «Россия» первой получила разрешение на регулярные рейсы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом, которую российская сторона объявила терактом. В июле российские власти приняли решение возобновить полеты на египетские курорты.

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Авторы
Елена Сухорукова Елена Сухорукова, Елена Чернышова
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