В Москве с 2022 года введут единый тариф на вывоз мусора

В столице появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ГУП «Экотехпром»

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве с 2022 года появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и будет действовать единый тариф на вывоз мусора, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводятся на сайте мэрии.

По результатам конкурсного отбора региональным оператором станет ГУП «Экотехпром». Компания оказывает услуги по вывозу отходов уже более 20 лет, отметили в мэрии. «Экотехпром» — одно из крупнейших столичных предприятий по вывозу ТКО из жилого сектора. Ежедневно более 100 мусоровозов компании вывозят из городских дворов мусор для утилизации, в городе установлено свыше 6 тыс. контейнеров для сортировки отходов, сообщается на сайте «Экотехпрома».

«Срок его полномочий как регоператора составит восемь лет, территория Москвы станет единой зоной деятельности компании — во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей», — сообщил Бирюков.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года было отправлено на переработку 482 тыс. т вторсырья. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.