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В Москве с 2022 года введут единый тариф на вывоз мусора

В столице появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — ГУП «Экотехпром»
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Москве с 2022 года появится региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и будет действовать единый тариф на вывоз мусора, сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, его слова приводятся на сайте мэрии.

По результатам конкурсного отбора региональным оператором станет ГУП «Экотехпром». Компания оказывает услуги по вывозу отходов уже более 20 лет, отметили в мэрии. «Экотехпром» — одно из крупнейших столичных предприятий по вывозу ТКО из жилого сектора. Ежедневно более 100 мусоровозов компании вывозят из городских дворов мусор для утилизации, в городе установлено свыше 6 тыс. контейнеров для сортировки отходов, сообщается на сайте «Экотехпрома».

«Срок его полномочий как регоператора составит восемь лет, территория Москвы станет единой зоной деятельности компании — во всех округах столицы будет действовать единый тариф на вывоз ТКО с унифицированной системой платежей», — сообщил Бирюков.

По его словам, за шесть месяцев 2021 года было отправлено на переработку 482 тыс. т вторсырья. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Раздельный сбор и переработку отходов в Москве начали внедрять 1 января 2020 года. В городе оборудовано более 22 тыс. площадок для сбора бытовых отходов и установлено свыше 60 тыс. баков. Собирают и вывозят мусор около 1 тыс. мусоровозов.

В Москве вывоз ТКО для многоквартирных домов входит в состав коммунальных услуг и оплачивается исходя из жилой площади. Последний раз в столице тариф на вывоз мусора повышался в январе 2020 года. Тогда он вырос в 2,2 раза: с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади. Власти объясняли рост закрытием свалок в Подмосковье и увеличением транспортных расходов.

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В марте 2021 года аналитики назвали регионы с наибольшим ростом тарифов на вывоз мусора. Тарифы на ТКО существенно увеличились для жителей Новосибирской области (39,2%), Татарстана (24,8%) и Омской области (20,9%).

Автор
Елена Чернышова
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