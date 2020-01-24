Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое
Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения на 2,89 руб. — в 2,24 раза: с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади. Это следует из постановления правительства Москвы от 27 декабря прошлого года, подписанного мэром Сергеем Собяниным.
Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве
Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ. Отдельно в ежемесячной платежке не выделяется строчка за вывоз мусора.
В 2020 году ставка ПНР, которая включает расходы на около 30 видов работ по содержанию многоквартирного дома, увеличилась на эти 2,89 руб. — с 27,6 руб. до 30,49 руб. на 1 кв. м, следует из ответа департамента ЖКХ. Таким образом, расходы на другие услуги, кроме вывоза мусора, не повышались, а общий рост платы за содержание жилого помещения составил 10,47%.
С 2012 по 2017 год ставка по вывозу отходов выросла лишь на 0,26 руб., до 2,34 руб. на 1 кв. м площади, а за 2018–2019 годы ставка ПНР, а с ней и плата за вывоз мусора вообще не индексировались, указывает департамент ЖКХ. «При этом экономически обоснованные расходы на обращение с ТКО значительно выросли в связи с массовым закрытием полигонов Московской области в 2017–2018 годах, увеличением расстояний вывоза отходов, и, соответственно, увеличением расходов транспортных организаций в сфере обращения с отходами», — говорится в ответе пресс-службы департамента ЖКХ Москвы на запрос РБК.
В Московской области на конец 2019 года закрыли 28 мусорных полигонов из 39. Площадь закрытых свалок, по данным министерства экологии региона, — 274,6 га.
Как это скажется на жителях
При росте ставки планово-нормативного расхода на 10,47% ,до 30,49 руб. на 1 кв. м, владелец средней квартиры площадью 45 кв. м будет платить за вывоз мусора 235,35 руб. вместо 105,3 руб. при общем платеже за содержание жилья 1372,05 руб. в месяц. Но эта сумма не включает плату за услуги ЖКХ, такие как электричество, газ, вода и водоотведение. Рост тарифов на них, в отличие от жилищных услуг, регулируется федеральным правительством, а не региональным. Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, еще в октябре 2019 года постановил, что средний размер платы за ЖКХ в Москве в первом полугодии 2020 года не должен увеличиться, а рост за второе полугодие составит лишь 5%.
«В общую квитанцию на коммунальные услуги для жителя Москвы входит три вида услуг: коммунальные платежи (свет, газ, вода), жилищные услуги (обычно эти услуги, включая вывоз мусора, оказывает управляющая компания) и капремонт», — пояснила РБК исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, и жилищные услуги, и стоимость капремонта могут расти выше инфляции.
Плата за обращение с отходами в Москве, которая с 2020 года выросла вдвое, включается пока в число жилищных услуг и не подпадает под ограничение роста тарифов на 5%, сообщил руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин.
Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку при присоединении к мусорной реформе, стартовавшей в стране 1 января 2019 года, поэтому столица в отличие от большинства других регионов пока не выбрала единого регионального оператора по вывозу отходов (его московские власти должны выбрать к 2022 году), а стоимость вывоза не выделена в отдельную строчку в ежемесячной платежке.
Кто вывозит отходы из жилого сектора Москвы
В 2020 году в городе будет образовано 8,1 млн т твердых коммунальных отходов, указано в территориальной схеме по обращению с отходами на 2020–2029 годы, утвержденной в конце прошлого года. Глава департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев оценивал объем отходов, которые вывозят в городе пять крупнейших «мусорных» операторов, в 2,55 млн т в год.
С 2014 года весь мусор в Москве собирают и утилизируют пять операторов, с которыми заключены 15-летние госконтракты. Самые крупные из них — «Хартия» сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, которая занимается вывозом отходов из Северо-Восточного и Восточного округов (сумма контрактов — 42,6 млрд руб.) и «МКМ-Логистика», который вывозит отходы из Юго-Западного и Западного округов (40,1 млрд руб.). В июле 2019 года акционеры компании «Эколайн», которая обслуживает Центральный и Северный округа (25,6 млрд руб.), приобрели «МКМ-Логистику». Северо-запад Москвы обслуживает также компания «Спецтранс», входящая в «РТ-Инвест» (12,4 млрд руб.), а Восточный и Зеленоградский округа — «МСК-НТ» (21,4 млрд руб.). Эти пять компаний продолжат свою работу на весь срок контрактов, после их завершения в 2029 году вывоз отходов из этих административных округов Москвы перейдет к единому региональному оператору.
Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов напоминает, что после повышения тарифов на вывоз отходов в Славгороде (Алтайский край) вдвое у антимонопольного регулятора возникли вопросы. Худалов считает, что правительство Москвы уже учло свои расходы на госконтракты операторов по обращению с отходами (мэрия оплачивает их по факту по формуле, указанной в постановления правительства Москвы от 2012 года) и решило индексировать стоимость услуги для населения, чтобы покрыть возросшие расходы бюджета. «За счет такой индексации можно будет собрать с жителей, чьи дома обслуживают эти пять крупнейших операторов по вывозу отходов, дополнительно 2,5 млрд руб. в год, что составляет 0,1% бюджета Москвы», — пояснил эксперт.
Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов утверждает, что ставка за вывоз мусора в Москве пока остается минимальной по стране и дотируется из бюджета.
РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.
На что еще выросли расходы у операторов
Операторы указывают, что их затраты существенно выросли не только из-за закрытия полигонов в Подмосковье и изменения транспортных расходов, но и из-за введения раздельного сбора отходов (РСО) в Москве с 1 января 2020 года: операторы устанавливают отдельные контейнеры для смешанных отходов и второсырья и вывозят этот мусор раздельно. Но это им пока не компенсировали. Так, «Хартия» единовременно потратила более 250 млн руб. на закупку и брендирование контейнерного парка и мусоровывозящей техники, сообщил РБК первый заместитель гендиректора «Хартии» Михаил Минчаков. По его словам, ежемесячные затраты составляют более 20 млн руб. — в эту сумму входят кредитные платежи, зарплаты персонала и стоимость обслуживания транспорта, вывозящего отходы раздельно. К тому же были понесены серьезные финансовые затраты на оборудование отдельной линии РСО на сортировочных станциях, уточнил топ-менеджер.
По словам Минчакова, компания работает за счет собственных средств. «Но компенсация со стороны правительства Москвы обещана, идет обсуждение способов ее получения», — заметил он.
Пресс-секретарь НКО «Союзресурс» (объединяет столичных операторов по вывозу отходов) Руслан Мольков подтверждает, что при старте раздельного сбора отходов основной рост расходов приходится на транспорт и топливо. «Одному мусоровозу приходится дольше собирать контейнеры с вторсырьем по всему вверенному участку. На каждой площадке стоит по одному такому контейнеру, тогда как емкостей для смешанного мусора больше. Также выросли расходы на хранение отходов на полигонах подрядчиков», — отмечает он.
«Внедряемая на территории Москвы система раздельного сбора и накопления отходов реализуется преимущественно за счет контрактных обязательств исполнителей долгосрочных госконтрактов и прочих подрядчиков. Соответствующие обязательства включены в типовое техническое задание на обращение с ТКО и госконтракты», — уточнили в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. Исмаилов напоминает, что при анонсировании программы по введению раздельного сбора ТКО летом 2019 года руководство департамента сообщило, что стоимость услуг по вывозу мусора повышаться не будет.
Как заработать на раздельном сборе мусора
Мольков указывает, что сейчас перевозчики практически не получают прибыли от продажи вторсырья, собранного раздельно: «Его пока мало, от влажности оно портится, а некачественное вторсырье не хотят покупать или платят за него мало». Но он рассчитывает на рост прибыли компаний, когда раздельно собранных отходов станет больше, а эффективность извлечения из них вторсырья вырастет.
Руководитель московского отделения движения «Раздельный сбор» Валерия Коростелева считает, что раздельный сбор отходов должен быть выгодным и городу, и жителям, и оператору. «При правильной организации РСО город экономит десятки миллионов рублей в год на сокращении захоронения отходов на полигонах или 30% таких расходов — при смешанном сборе. Треть вторичного сырья можно извлечь из раздельно собранных по двухпоточной системе отходов, что позволяет его продать и заработать на этом», — считает она. По мнению эксперта, расходы московских операторов по вывозу мусора после введения раздельного сбора преувеличены.