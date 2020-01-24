Тарифы на вывоз бытового мусора в Москве в 2020 году выросли вдвое

После заморозки на восемь лет мэрия увеличила тариф на вывоз отходов населения в 2,2 раза из-за закрытия свалок в Подмосковье и роста транспортных расходов. Но плата за ЖХК вырастет не более чем на 5%

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Власти Москвы подняли стоимость услуг по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) и крупногабаритного мусора населения на 2,89 руб. — в 2,24 раза: с 2,34 руб. до 5,23 руб. на 1 кв. м общей площади. Это следует из постановления правительства Москвы от 27 декабря прошлого года, подписанного мэром Сергеем Собяниным.

Почему подорожал вывоз бытового мусора в Москве

Плата за услугу по обращению с ТКО взимается в составе платы за содержание жилого помещения, которая устанавливается правительством столицы как ставка планово-нормативного расхода (ПНР), пояснили РБК в пресс-службе департамента ЖКХ. Отдельно в ежемесячной платежке не выделяется строчка за вывоз мусора.

В 2020 году ставка ПНР, которая включает расходы на около 30 видов работ по содержанию многоквартирного дома, увеличилась на эти 2,89 руб. — с 27,6 руб. до 30,49 руб. на 1 кв. м, следует из ответа департамента ЖКХ. Таким образом, расходы на другие услуги, кроме вывоза мусора, не повышались, а общий рост платы за содержание жилого помещения составил 10,47%.

С 2012 по 2017 год ставка по вывозу отходов выросла лишь на 0,26 руб., до 2,34 руб. на 1 кв. м площади, а за 2018–2019 годы ставка ПНР, а с ней и плата за вывоз мусора вообще не индексировались, указывает департамент ЖКХ. «При этом экономически обоснованные расходы на обращение с ТКО значительно выросли в связи с массовым закрытием полигонов Московской области в 2017–2018 годах, увеличением расстояний вывоза отходов, и, соответственно, увеличением расходов транспортных организаций в сфере обращения с отходами», — говорится в ответе пресс-службы департамента ЖКХ Москвы на запрос РБК.

В Московской области на конец 2019 года закрыли 28 мусорных полигонов из 39. Площадь закрытых свалок, по данным министерства экологии региона, — 274,6 га.

Как это скажется на жителях

При росте ставки планово-нормативного расхода на 10,47% ,до 30,49 руб. на 1 кв. м, владелец средней квартиры площадью 45 кв. м будет платить за вывоз мусора 235,35 руб. вместо 105,3 руб. при общем платеже за содержание жилья 1372,05 руб. в месяц. Но эта сумма не включает плату за услуги ЖКХ, такие как электричество, газ, вода и водоотведение. Рост тарифов на них, в отличие от жилищных услуг, регулируется федеральным правительством, а не региональным. Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, еще в октябре 2019 года постановил, что средний размер платы за ЖКХ в Москве в первом полугодии 2020 года не должен увеличиться, а рост за второе полугодие составит лишь 5%.

«В общую квитанцию на коммунальные услуги для жителя Москвы входит три вида услуг: коммунальные платежи (свет, газ, вода), жилищные услуги (обычно эти услуги, включая вывоз мусора, оказывает управляющая компания) и капремонт», — пояснила РБК исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. По ее словам, и жилищные услуги, и стоимость капремонта могут расти выше инфляции.

Плата за обращение с отходами в Москве, которая с 2020 года выросла вдвое, включается пока в число жилищных услуг и не подпадает под ограничение роста тарифов на 5%, сообщил руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Алексей Макрушин.

Москва, Санкт-Петербург и Севастополь получили отсрочку при присоединении к мусорной реформе, стартовавшей в стране 1 января 2019 года, поэтому столица в отличие от большинства других регионов пока не выбрала единого регионального оператора по вывозу отходов (его московские власти должны выбрать к 2022 году), а стоимость вывоза не выделена в отдельную строчку в ежемесячной платежке.

Кто вывозит отходы из жилого сектора Москвы В 2020 году в городе будет образовано 8,1 млн т твердых коммунальных отходов, указано в территориальной схеме по обращению с отходами на 2020–2029 годы, утвержденной в конце прошлого года. Глава департамента ЖКХ Москвы Александр Соловьев оценивал объем отходов, которые вывозят в городе пять крупнейших «мусорных» операторов, в 2,55 млн т в год. С 2014 года весь мусор в Москве собирают и утилизируют пять операторов, с которыми заключены 15-летние госконтракты. Самые крупные из них — «Хартия» сына экс-генпрокурора Игоря Чайки, которая занимается вывозом отходов из Северо-Восточного и Восточного округов (сумма контрактов — 42,6 млрд руб.) и «МКМ-Логистика», который вывозит отходы из Юго-Западного и Западного округов (40,1 млрд руб.). В июле 2019 года акционеры компании «Эколайн», которая обслуживает Центральный и Северный округа (25,6 млрд руб.), приобрели «МКМ-Логистику». Северо-запад Москвы обслуживает также компания «Спецтранс», входящая в «РТ-Инвест» (12,4 млрд руб.), а Восточный и Зеленоградский округа — «МСК-НТ» (21,4 млрд руб.). Эти пять компаний продолжат свою работу на весь срок контрактов, после их завершения в 2029 году вывоз отходов из этих административных округов Москвы перейдет к единому региональному оператору.

Руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов напоминает, что после повышения тарифов на вывоз отходов в Славгороде (Алтайский край) вдвое у антимонопольного регулятора возникли вопросы. Худалов считает, что правительство Москвы уже учло свои расходы на госконтракты операторов по обращению с отходами (мэрия оплачивает их по факту по формуле, указанной в постановления правительства Москвы от 2012 года) и решило индексировать стоимость услуги для населения, чтобы покрыть возросшие расходы бюджета. «За счет такой индексации можно будет собрать с жителей, чьи дома обслуживают эти пять крупнейших операторов по вывозу отходов, дополнительно 2,5 млрд руб. в год, что составляет 0,1% бюджета Москвы», — пояснил эксперт.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов утверждает, что ставка за вывоз мусора в Москве пока остается минимальной по стране и дотируется из бюджета.

РБК направил запрос в пресс-службу ФАС.

На что еще выросли расходы у операторов

Операторы указывают, что их затраты существенно выросли не только из-за закрытия полигонов в Подмосковье и изменения транспортных расходов, но и из-за введения раздельного сбора отходов (РСО) в Москве с 1 января 2020 года: операторы устанавливают отдельные контейнеры для смешанных отходов и второсырья и вывозят этот мусор раздельно. Но это им пока не компенсировали. Так, «Хартия» единовременно потратила более 250 млн руб. на закупку и брендирование контейнерного парка и мусоровывозящей техники, сообщил РБК первый заместитель гендиректора «Хартии» Михаил Минчаков. По его словам, ежемесячные затраты составляют более 20 млн руб. — в эту сумму входят кредитные платежи, зарплаты персонала и стоимость обслуживания транспорта, вывозящего отходы раздельно. К тому же были понесены серьезные финансовые затраты на оборудование отдельной линии РСО на сортировочных станциях, уточнил топ-менеджер.

По словам Минчакова, компания работает за счет собственных средств. «Но компенсация со стороны правительства Москвы обещана, идет обсуждение способов ее получения», — заметил он.

Пресс-секретарь НКО «Союзресурс» (объединяет столичных операторов по вывозу отходов) Руслан Мольков подтверждает, что при старте раздельного сбора отходов основной рост расходов приходится на транспорт и топливо. «Одному мусоровозу приходится дольше собирать контейнеры с вторсырьем по всему вверенному участку. На каждой площадке стоит по одному такому контейнеру, тогда как емкостей для смешанного мусора больше. Также выросли расходы на хранение отходов на полигонах подрядчиков», — отмечает он.

«Внедряемая на территории Москвы система раздельного сбора и накопления отходов реализуется преимущественно за счет контрактных обязательств исполнителей долгосрочных госконтрактов и прочих подрядчиков. Соответствующие обязательства включены в типовое техническое задание на обращение с ТКО и госконтракты», — уточнили в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. Исмаилов напоминает, что при анонсировании программы по введению раздельного сбора ТКО летом 2019 года руководство департамента сообщило, что стоимость услуг по вывозу мусора повышаться не будет.