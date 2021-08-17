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Пандемия коронавируса ,  
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В России шестой день подряд зафиксировали более 800 смертей от COVID-19

За последние сутки в стране умерли 805 человек с коронавирусом. Рекорд по показателю смертности в России был установлен 14 августа, тогда оперативный штаб отчитался о 819 жертвах
Фото: Татьяна Макеева / Reuters
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

За последние 24 часа в России из-за коронавирусной инфекции COVID-19 скончались 805 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Впервые более 800 человек умерли от COVID-19 12 августа. Тогда скончались 808 человек. В последующие дни в стране также умирали более 800 человек, заразившихся коронавирусом. Рекорд был установлен 14 августа (819 жертв).

Общее число смертей с начала пандемии, по данным штаба, составляет 172 110. Больше всего с начала распространения инфекции их зафиксировали в Москве (26 707), Петербурге (20 077) и Московской области (7591). В своей статистике штаб учитывает только те случаи, когда коронавирус стал основной причиной смерти.

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Данные оперативного штаба по смертям отличаются от данных Росстата, который только с апреля прошлого года по июнь текущего насчитал почти 317 тыс. летальных исходов. Росстат включает в свою статистику умерших от других заболеваний на фоне COVID-19, а также тех, у кого вирус обнаружили уже после смерти.

За минувшие сутки в России коронавирусом заразились 20 958 человек. Случаи инфицирования зарегистрировали во всех 85 регионах страны. Больше всего заразившихся оказалось в Москве (2006), Подмосковье (1328), Санкт-Петербурге (1156), а также в Нижегородской (526), Свердловской (522), Ростовской (484) областях и Пермском крае (475).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<20 000
0
<40 000
0
<60 000
0
от 60 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
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