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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID за сутки

За сутки в России выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России умерли 808 человек, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки впервые превысило 700 человек 6 июля. С тех пор четыре раза этот показатель не опускался ниже этого уровня, а четыре раза он достигал рекордной отметки и в 799 смертей от COVID-19 за сутки.

С начала эпидемии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции умерли 168 049 россиян.

Темпы распространения коронавируса в России
Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Росстат дает другую статистику. За 15 месяцев пандемии, с апреля 2020 года по июнь 2021-го, количество умерших с коронавирусом в России достигло 316 793 человек.

5 августа общее количество диагностированных заражений COVID-19 в мире превысило 200 млн, из них умерли более 4,3 млн человек. Как предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус, число заразившихся коронавирусом по всему миру может превысить 300 млн в начале будущего года, если не удастся остановить нынешние темпы распространения инфекции.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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Глава ВОЗ отметил, что достижения уровня в 300 млн заболевших к следующему году можно избежать, если люди будут сообща бороться с распространением инфекции. Он указал, что у медиков уже есть много инструментов для предотвращения, тестирования и лечения COVID-19. Однако, по его словам, специалистам все еще нужно больше исследований среди пациентов на разных стадиях заболевания.

По мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, российская система здравоохранения готова к возможной новой волне COVID-19 осенью. «У нас нет страха и нет испуга перед негативным сценарием, который потенциально может развернуться и в сентябре», — отметил он. По его словам, за полтора года пандемии система здравоохранения накопила опыт, в том числе опыт перепрофилирования госпиталей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
коронавирус статистика оперативный штаб
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