В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID за сутки

За сутки в России выявили 21 932 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России умерли 808 человек, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки впервые превысило 700 человек 6 июля. С тех пор четыре раза этот показатель не опускался ниже этого уровня, а четыре раза он достигал рекордной отметки и в 799 смертей от COVID-19 за сутки.

С начала эпидемии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции умерли 168 049 россиян.

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Росстат дает другую статистику. За 15 месяцев пандемии, с апреля 2020 года по июнь 2021-го, количество умерших с коронавирусом в России достигло 316 793 человек.