В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID за сутки
За прошедшие сутки в России умерли 808 человек, заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб.
Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки впервые превысило 700 человек 6 июля. С тех пор четыре раза этот показатель не опускался ниже этого уровня, а четыре раза он достигал рекордной отметки и в 799 смертей от COVID-19 за сутки.
С начала эпидемии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции умерли 168 049 россиян.
Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс.
Росстат дает другую статистику. За 15 месяцев пандемии, с апреля 2020 года по июнь 2021-го, количество умерших с коронавирусом в России достигло 316 793 человек.