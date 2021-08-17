COVID с «раздельными линиями». Самое актуальное о пандемии на 17 августа

Вакцины от нескольких штаммов, режим ЧС в Японии продлили, Титов потребовал признать зарубежные вакцины, в США готовятся к массовой третьей дозе прививки. Главные новости о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

В России выявили 20 958 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,6 млн. Выздоровели 5,9 млн человек (18,4 тыс. за сутки), умерли более 172,1 тыс. (плюс 805 за сутки).

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

С последнего подсчета РБК доля россиян, которые привились хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса, выросла с 16,73 до 22,5% от всего населения. По данным на 18–22 июля, первую прививку сделали 32,9 млн человек. Больше всего привитых хотя бы одной дозой по-прежнему на Чукотке — 38,12% и в Белгородской области — 38,11%. В тройку лидеров также вошла Чечня с 36,1% привившихся. Единственным регионом, где первую дозу вакцины получили менее 10% жителей, стал Дагестан — 6,8%. Среди аутсайдеров числятся также Кабардино-Балкария, Ингушетия и Владимирская область.

В России уже четыре дня подряд регистрируют более 800 смертей от COVID-19 за сутки.

Новые вакцины от коронавируса будут создаваться по аналогии с антигриппозными, то есть включать в себя два-три штамма сразу, заявил директор научного центра «Вектор» Ринат Максютов. Если коронавирус разделится на разные линии, надо будет выпускать вакцину с разными штаммами, однако реализовать это несложно, считает Максютов.

Власти Петербурга решили до конца августа законсервировать временный ковидный госпиталь в «Ленэкспо». По словам губернатора Александра Беглова, «ситуация начала стабилизироваться».

Темпы распространения коронавируса в России Понедельные темпы прироста новых случаев, %. Сравнение недели к неделе.

Рассматривается период с начала мая 2020 года, когда количество ежесуточно проводимых тестов на коронавирус превысило 200 тыс. Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Бизнес-омбудсмен Борис Титов потребовал разрешить россиянам прививаться иностранными вакцинами от коронавируса, которые сертифицированы ВОЗ. «Мы все-таки требуем сертификацию иностранных вакцин. У людей должен быть выбор: они должны иметь возможность выбрать любую из сертифицированных ВОЗ вакцин», — заявил Титов.

Российская вакцина от COVID-19 «Спутник Лайт» в качестве третьего компонента (бустера) для привитых двумя инъекциями вакцины Pfizer повысит уровень защиты против дельта-штамма коронавируса, считает директор НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он считает шаг РФПИ, который выдвинул это предложение, вполне логичным.

Российские лаборатории предлагают несколько вариантов тестов на антитела к возбудителю COVID-19. Какой стоит выбрать, в каких случаях что понадобится и почему не надо сравнивать тесты из разных лабораторий — читайте в материале РБК.

Как меняется число смертельных случаев от Covid-19 в России Ежедневные данные оперативного штаба Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусом в мире превысило 207,1 млн человек, из них более 4,3 млн умерли. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 207,8 млн человек, более 4,3 млн скончались.

Video

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили 36 млн зараженных. Индия находится на втором месте (32 млн), на третьем — Бразилия (20 млн), на четвертом — Россия, на пятом месте Франция (6,3 млн), следует из данных ВОЗ.

Чехия с 23 августа исключит Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом, заявил министр здравоохранения страны Адам Войтех. Гражданам страны, включенной в список, нельзя въезжать на территорию Чехии, также как и тем, кто посещал такую страну. Кроме того, гражданам Чехии запрещено посещать страны из списка с повышенным уровнем заражения.

Администрация Джо Байдена вскоре объявит о начале вакцинации дополнительными, бустерными дозами препарата от COVID-19 тех, кто уже полностью привился двумя дозами вакцины, узнало издание New York Post. Сделать третью прививку нужно будет спустя восемь месяцев после второй дозы.

Правительство Японии продлило режим чрезвычайного положения из-за коронавируса до 12 сентября.