В России разработали новый пистолет для Росгвардии

Он получил название «Полоз» и может стрелять на расстояние до 50 м. В госкорпорации подчеркнули, что пистолет легче и меньше стандартного армейского оружия, поэтому его можно носить скрыто

Пистолет «Полоз» (Фото: rostec.ru)

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».

В госкорпорации отметили, что оружие способно стрелять на расстояние до 50 м и будет работать при температуре от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Для стрельбы применяются патроны размера 9х19 мм, в том числе с пулей со стальным сердечником.

«Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс оружия — не менее 10 тыс. выстрелов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор ЦНИИ точного машиностроения Альберт Баков пояснил, что «Полоз» легче и меньше стандартного армейского оружия, поэтому он может носиться скрыто. «Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», — отметил Баков.