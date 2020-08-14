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В России разработали новый пистолет для Росгвардии

Он получил название «Полоз» и может стрелять на расстояние до 50 м. В госкорпорации подчеркнули, что пистолет легче и меньше стандартного армейского оружия, поэтому его можно носить скрыто
Пистолет «Полоз»
Пистолет «Полоз» (Фото: rostec.ru)

ЦНИИ точного машиностроения госкорпорации «Ростех» представил новый самозарядный пистолет под названием «Полоз», который предназначен для использования сотрудниками МВД и Росгвардии, говорится в сообщении «Ростеха».

В госкорпорации отметили, что оружие способно стрелять на расстояние до 50 м и будет работать при температуре от минус 50 градусов до плюс 50 градусов. Для стрельбы применяются патроны размера 9х19 мм, в том числе с пулей со стальным сердечником.

«Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс оружия — не менее 10 тыс. выстрелов», — говорится в сообщении.

Генеральный директор ЦНИИ точного машиностроения Альберт Баков пояснил, что «Полоз» легче и меньше стандартного армейского оружия, поэтому он может носиться скрыто. «Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб», — отметил Баков.

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Пистолет будет представлен на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который пройдет с 23 по 29 августа.

На прошлой неделе «Ростех» объявил о начале серийного производства девятимиллиметрового пистолета «Удав». В его конструкции использованы изобретения, которые позволяют визуально и тактильно определять, полностью ли заряжен магазин. Также предусмотрен глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и патроны двух видов: повышенной пробиваемости и с уменьшенной скоростью пули.

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Баков отмечал, что пистолет был опробован сотрудниками Вооруженных сил, которые дали рекомендации по его доработке.

С августа 2019 года «Удав» поставляется в войска. В «Ростехе» подчеркивали, что он должен заменить пистолет Макарова на вооружении армии.

Автор: Мария Лисицына
Теги: пистолет, Росгвардия, «Ростех», оружие
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