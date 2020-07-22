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Политика ,  
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Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

«9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20»
«9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20» (Фото: kalashnikovgroup.ru)

Завершились государственные испытания пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Витязь-МО», сообщается на сайте концерна «Калашникова».

Межведомственная комиссия признала пистолет-пулемет годным для серийного производства.

Как отмечается, в изделии улучшили эргономику оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Кроме того, была повышена его надежность, в его состав включили прибор малошумной стрельбы.

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Новому пистолету-пулемету присвоили наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».

Ранее концерном было разработано семейство пистолетов-пулеметов. В него входят изделия «Бизон-2» (9х18), «Бизон-2-01» (9х19), исполнение «Бизон-2-03». В 2004 году на базе пистолета-пулемета «Бизон-2-01» был разработан пистолет-пулемет «Витязь-СН».

В 2005 году пистолет-пулемет был принят на вооружение МВД РФ и в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ.

Теги: пистолет, «Калашников», Калашников
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