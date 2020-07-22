Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания

Ранее концерном было разработано семейство пистолетов-пулеметов. В него входят изделия «Бизон-2» (9х18), «Бизон-2-01» (9х19), исполнение «Бизон-2-03». В 2004 году на базе пистолета-пулемета «Бизон-2-01» был разработан пистолет-пулемет «Витязь-СН».

В 2005 году пистолет-пулемет был принят на вооружение МВД РФ и в настоящее время состоит на вооружении специальных подразделений МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ.