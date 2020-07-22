Новый пистолет-пулемет Калашникова прошел госиспытания
Завершились государственные испытания пистолета-пулемета Калашникова, разработанного в рамках опытно-конструкторских работ (ОКР) «Витязь-МО», сообщается на сайте концерна «Калашникова».
Межведомственная комиссия признала пистолет-пулемет годным для серийного производства.
Как отмечается, в изделии улучшили эргономику оружия и прилагаемого к нему снаряжения. Кроме того, была повышена его надежность, в его состав включили прибор малошумной стрельбы.
Новому пистолету-пулемету присвоили наименование «9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20».