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Верховный суд назвал условие для ухода с работы пораньше в день рождения

Верховный суд рассмотрел жалобу сотрудницы, которую уволили из-за того, что она пораньше ушла с работы в свой день рождения. Женщина потребовала компенсации и восстановления в должности
Фото: SeventyFour / Shutterstock
Фото: SeventyFour / Shutterstock

Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации сложилась такая традиция. Об этом со ссылкой на определение суда сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Такое решение суд принял после рассмотрения жалобы уволенной сотрудницы компании «Волгофарм». Женщина утверждала, что именинников всегда отпускали пораньше, поэтому в свой день рождения она поступила так же, предупредив об этом руководителя. Однако позднее тот провел проверку, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и отметки в контрольном журнале, и уволил сотрудницу за прогул. Работодатель настаивал на том, что традиции отпускать именинников пораньше нет в правилах внутреннего распорядка.

После этого женщина обратилась в суд, потребовав восстановить ее в должности и взыскать с компании компенсацию. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее иск, однако затем областной суд отменил его решение и признал увольнение законным.

В итоге женщина обратилась в Верховный суд. Он не признал вывод областного суда, заключившего, что сотрудница больше четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины, и отправил дело на новое рассмотрение.

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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

«Доводы (истца) о том, что уход работников организации с рабочих мест в свой день рождения ранее окончания рабочего дня осуществлялся с согласия руководителя, предметом обсуждения суда апелляционной инстанции не являлись и, соответственно, правовой оценки не получили, в связи с чем выводы суда об отсутствии (истца) на рабочем месте (в день рождения) без уважительной причины более четырех часов подряд без согласования с работодателем не могут быть признаны правомерными», — говорится в определении Верховного суда.

На прошлой неделе Минтруд назвал отрасли с самым высоким риском увольнения сотрудников. Ими оказались сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспортная отрасль. Меньше всего рискуют быть уволенными работники сферы логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности и металлургии.

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