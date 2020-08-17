Верховный суд назвал условие для ухода с работы пораньше в день рождения

Верховный суд рассмотрел жалобу сотрудницы, которую уволили из-за того, что она пораньше ушла с работы в свой день рождения. Женщина потребовала компенсации и восстановления в должности

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Верховный суд разрешил россиянам в день рождения уходить с работы пораньше, если в организации сложилась такая традиция. Об этом со ссылкой на определение суда сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Такое решение суд принял после рассмотрения жалобы уволенной сотрудницы компании «Волгофарм». Женщина утверждала, что именинников всегда отпускали пораньше, поэтому в свой день рождения она поступила так же, предупредив об этом руководителя. Однако позднее тот провел проверку, просмотрев записи с камер видеонаблюдения и отметки в контрольном журнале, и уволил сотрудницу за прогул. Работодатель настаивал на том, что традиции отпускать именинников пораньше нет в правилах внутреннего распорядка.

После этого женщина обратилась в суд, потребовав восстановить ее в должности и взыскать с компании компенсацию. Суд первой инстанции частично удовлетворил ее иск, однако затем областной суд отменил его решение и признал увольнение законным.

В итоге женщина обратилась в Верховный суд. Он не признал вывод областного суда, заключившего, что сотрудница больше четырех часов отсутствовала в офисе без уважительной причины, и отправил дело на новое рассмотрение.