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СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В то же время меньше всего рискуют быть уволенными работники сферы логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также металлургии.

В Минтруде отметили, что общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан. Так как в целом в России по найму работают 54,3 млн человек, эта доля равняется примерно 217 тыс. сотрудников.

В то же время в ведомстве уточнили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу из-за сокращения штата или ликвидации должности. Этот показатель учитывает также тех, кто попадает под технические сокращения. Например, сотрудников увольняют из-за переименования отдела, чтобы потом взять их же на работу в отдел с новым названием.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Также в министерстве добавили, что на начало августа в службах занятости зарегистрированы 3,3 млн безработных. Год назад это число составляло 0,7 млн человек.

В конце мая Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения сотрудников и введения режима простоя во время пандемии. В проекте говорится, что в период вынужденной приостановки деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя. Согласно документу, прекращение трудовых отношений в этих условиях может осуществляться только по инициативе работника или по соглашению сторон.

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Теги: Минтруд, увольнение
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