СМИ назвали отрасли с максимальным риском увольнения сотрудников

Сферы торговли, услуг, бытового обслуживания, административной и обеспечивающей работы, а также транспортная отрасль наиболее подвержены угрозе сокращения сотрудников. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

В то же время меньше всего рискуют быть уволенными работники сферы логистики, консалтинга, химической и топливной промышленности, а также металлургии.

В Минтруде отметили, что общее число предполагаемых к увольнению сотрудников составляет 0,4% от работающих граждан. Так как в целом в России по найму работают 54,3 млн человек, эта доля равняется примерно 217 тыс. сотрудников.

В то же время в ведомстве уточнили, что в число планируемых к увольнению граждан попадают не только те, кто теряют работу из-за сокращения штата или ликвидации должности. Этот показатель учитывает также тех, кто попадает под технические сокращения. Например, сотрудников увольняют из-за переименования отдела, чтобы потом взять их же на работу в отдел с новым названием.